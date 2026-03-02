Logo
Перасовић за АТВ: Вјерујем у стару школу

Иван Драгичевић

02.03.2026

23:00

Перасовић за АТВ: Вјерујем у стару школу
У вријеме када је тренерски посао у европској кошарци крајње незахвалан, Велимир Перасовић један је од ријетких који има континуитет на клупи.

Пет година успјешно води Уникс са којим је био шампион ВТБ лиге, а и ове године се бори за све трофеје. За АТВ се осврнуо о новим вјетровима који дувају у спорту под обручима.

Велимир Перасовић

