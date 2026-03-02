Србија доживјела други узастопни пораз од Турске

Аутор:АТВ
02.03.2026
20:55
Коментари:0
Кошаркаши Турске остварили су другу узастопну побједу против Србије у квалификацијама за Свјетско првенство резултатом 94:86.
Други везани пораз екипе Душана Алимпијевића ставио је Србију на треће мјесто Групе Ц, док су Турци први са максималним учинком. Другопласирана је БиХ са истим омјером, али бољом кош разликом која је у четвртом колу квалификација славила против Швајцарске.
Почетак посљедње дионице дао је наду Србији да би у финишу могли да сервирају и преокрет. Након четири минута игре Србија је водила са 8:3 у поенима у четвртој четвртини.
Ипак, радост није превише дуго потрајала јер су Турци одмах узвратили прво тројком, а затим са шутом из игре поново вратили предност од +12.
До краја је Србија нападала, али су се Турци и даље кретали на двоцифреној разлици.
Србија је у наставку покушала са вишом петорком како би парирала Јурцевену и Османију. Играло се чврсто, уз тежак долазак до поена. Турска је одржавала предност, али је Србија у већем дијелу четвртине успијевала да држи резултатски прикључак.
Средином периода виђена је размјена тројки, док је Србија дио поена надокнађивала са линије слободних бацања. Међутим, серија грешака у преносу лопте и неколико лоших одлука омогућили су домаћину да се одлијепи.
Шехмус Хазер је поентирао уз фаул, потом су услиједиле додатне грешке Србије, а Турска је брзо стигла до двоцифрене предности (70:59). Умјесто прилике да се приђе на један посјед заостатка, разлика је порасла.
У завршници треће четвртине Турска је стекла највећих 13 поена предности и у посљедњих десет минута ушла са вођством 76:63.
Почетак друге четвртине донио је нешто спорији ритам и проблеме у организацији напада на обје стране. Турска је средином периода стекла двоцифрену предност (34:23), док је Србија ушла у серију промашаја за три поена — након двије ране тројке, услиједило је десет узастопних неуспјелих покушаја.
У тим тренуцима Турска је имала и 16 поена предности. Србија је дуго била без коша из игре, али је успјела да се стабилизује и постепено смањи заостатак. Добрић је погодио важну тројку, а екипа Душана Алимпијевића подигла је агресивност у одбрани.
Финиш полувремена припао је Србији. Послије промашаја другог слободног бацања Митровића, Аврамовић је ухватио лопту и погодио из продора уз звук сирене.
На полувремену је било 48:44 за Турску. Од 48 поена домаћина, чак 30 су постигли Јурцевен (16) и Биберовић (14). Код Србије су се истакли Миљеновић са девет, Добрић са осам и Марковић са седам поена.
Меч у Истанбулу почео је у брзом ритму, уз доста контакта и пресинг преко читавог терена са обје стране. Србија је боље отворила шут за три поена него у претходном дуелу у Београду, па је у раној фази резултат био у егалу (5:5, 17:17).
Највећи проблем за Србију у уводним минутима представљао је Омер Јурцевен, који је рано ушао у ритам. Касније му се придружио и Тарик Биберовић, изузетно прецизан у шуту за три поена.
Иако је Србија дјеловала организованије у одбрани него у претходном мечу, Турска је у финишу четвртине искористила своје шутерско расположење. Биберовић је погодио тројку у посљедњој секунди, па је домаћин послије првих 10 минута водио 28:21. Јурцевен и Биберовић постигли су по 11 поена у првој дионици.
Наредни меч Србија ће играти 2. јула против Швајцарске, а квалификације ће завршити против селекције Босне и Херцеговине у Београду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
56
21
52
21
42
21
39
21
27
Тренутно на програму