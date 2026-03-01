Logo
Три играча Партизана заробљена у Дубаију

Извор:

АТВ

01.03.2026

15:46

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Рат Ирана са Израелом и Сједињеним Америчким Државама утиче и на Партизан, а разлог за то је што су иранске снаге напале и заливске монархије попут Саудијске Арабије, Бахреина и Уједињених Арапских Емирата.

На дан почетка рата сазнали смо да Партизан има велики проблем јер се у Дубаију у тренутку напада налазе двојица кошаркаша Партизана, а сада је за "Курир" потврђено да су у Дубаију чак три првотимца црно-бијелих.

ali hamnei tanjugap

Свијет

Откривени детаљи ликвидације Хамнеија: Тренутак није случајан

Осим Дилана Осетковског и Шејка Милтона ту се нашао и Двејн Вашингтон.

Према информацијама којима медији располажу кошаркаши су на безбједном, али је проблем што за сада нема начина да напусте Дубаи пошто су због напада суспендовани летови и затворене су границе.

Како ће да се одигра меч?

Партизан сљедећу утакмицу игра већ 5. марта у Београду, али је велико питање како ће тај меч бити одигран.

Он треба да се одигра са екипом Дубаија, која је скоро комплетно такође заробљена у Емиратима и нема начин да дође на меч, макар не у овом моменту.

Напад-аеродром Дубаи

Свијет

Горе Дубаи и Абу Даби: Има мртвих и рањених у нападу на аеродроме у УАЕ

Како "Курир" наводи Двејн Вашингтон је у Дубаи на одмор повео и породицу, а наводно је за сада план да покушају кошаркаши да се копненим путем домогну Омана, па да се било којим летом пребаце на безбједније мјесто одакле би дошли за Београд.

(Курир)

Дубаи вести

КК Партизан

Иран вијести

Израел Иран

