Три играча Партизана заробљена у Дубаију

01.03.2026
Рат Ирана са Израелом и Сједињеним Америчким Државама утиче и на Партизан, а разлог за то је што су иранске снаге напале и заливске монархије попут Саудијске Арабије, Бахреина и Уједињених Арапских Емирата.
На дан почетка рата сазнали смо да Партизан има велики проблем јер се у Дубаију у тренутку напада налазе двојица кошаркаша Партизана, а сада је за "Курир" потврђено да су у Дубаију чак три првотимца црно-бијелих.
Осим Дилана Осетковског и Шејка Милтона ту се нашао и Двејн Вашингтон.
Према информацијама којима медији располажу кошаркаши су на безбједном, али је проблем што за сада нема начина да напусте Дубаи пошто су због напада суспендовани летови и затворене су границе.
Партизан сљедећу утакмицу игра већ 5. марта у Београду, али је велико питање како ће тај меч бити одигран.
Он треба да се одигра са екипом Дубаија, која је скоро комплетно такође заробљена у Емиратима и нема начин да дође на меч, макар не у овом моменту.
Како "Курир" наводи Двејн Вашингтон је у Дубаи на одмор повео и породицу, а наводно је за сада план да покушају кошаркаши да се копненим путем домогну Омана, па да се било којим летом пребаце на безбједније мјесто одакле би дошли за Београд.
