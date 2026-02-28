Logo
Због бомбардовања прекинута утакмица Евролиге - ВИДЕО

Агенције

28.02.2026

13:25

Прекинута утакмица због бомбардовања
Фото: Screenshot / YouTube

Прекинута је утакмица између Монака и Ариса у јуниорској Евролиги због бомбардовања војних база у близини дворане.

Ситуација на Блиском истоку је изузетно напета након напада Израела на Иран, а земље у региону налазе се у стању приправности.

У суботу у подне (28. 2) прекинута је утакмица између Ариса и Монака у Абу Дабију послије 11 минута и 5 секунди игре, пошто су судије обавијештене о бомбардовању војних база у том подручју.

Горио стан

Хроника

Пожар у стану у Бањалуци, повријеђена једна особа

Одмах потом је преко разгласа затражено од екипа да се повуку у свлачионице.

Евролига се убрзо огласила и званично отказала читав турнир, а нови термин биће благовремено саопштен.

"Квалификације за јуниорски турнир Евролиге у Абу Дабију привремено су обустављене као мјера предострожности. Евролига и домаћин активно прате ситуацију, а додатне информације биће саопштене у догледно вријеме", написали су у саопштењу.

