Због бомбардовања прекинута утакмица Евролиге - ВИДЕО

28.02.2026
13:25
Прекинута је утакмица између Монака и Ариса у јуниорској Евролиги због бомбардовања војних база у близини дворане.
Ситуација на Блиском истоку је изузетно напета након напада Израела на Иран, а земље у региону налазе се у стању приправности.
У суботу у подне (28. 2) прекинута је утакмица између Ариса и Монака у Абу Дабију послије 11 минута и 5 секунди игре, пошто су судије обавијештене о бомбардовању војних база у том подручју.
Одмах потом је преко разгласа затражено од екипа да се повуку у свлачионице.
Евролига се убрзо огласила и званично отказала читав турнир, а нови термин биће благовремено саопштен.
"Квалификације за јуниорски турнир Евролиге у Абу Дабију привремено су обустављене као мјера предострожности. Евролига и домаћин активно прате ситуацију, а додатне информације биће саопштене у догледно вријеме", написали су у саопштењу.
El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido. — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026
El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco - Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT
