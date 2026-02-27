Logo
Алимпијевић одредио 12 "орлова" за Турску, Калинић опет у тиму

Извор:

Агенције

27.02.2026

09:11

Коментари:

0
Алимпијевић одредио 12 "орлова" за Турску, Калинић опет у тиму
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Селектор мушке сениорске репрезентације Србије Душан Алимпијевић одредио је 12 играча за утакмицу са селекцијом Турске у фебруарском ФИБА квалификационом прозору за Свјетско првенство.

Највећа вијест је да је међу изабраних 12 и Никола Калинић, који ће уз саиграча из Црвене звезде Дејана Давидовца, те капитена Луку Митровића и Душана Ристића бити најискуснији у тиму "орлова".

На списку су: Стефан Миљеновић (Црвена звезда), Богољуб Марковић (Мега), Стефан Момиров (Спартак Суботица), Никола Калинић (Црвена звезда), Огњен Добрић (Црвена звезда), Душан Ристић (Кавасаки Брејв Тандерс), Аријан Лакић (Партизан), Никола Танасковић (Будућност Подгорица), Дејан Давидовац (Црвена звезда), Јован Новак (Кинг Вилки Морскије Шчећин), Филип Барна (ФМП) и Лука Митровић (ЦСКА Москва).

Репрезентација Србије састаје се са Турском у петак, 27. фебруара, од 19 часова у београдској дворани Александар Николић.

Три дана касније, 2. марта, наша селекција гостоваће европском вицешампиону у Истанбулу.

И селектор Турске Ергин Атаман одабрао је својих 12 за меч у Београду:

Метечан Бирсен (Фенербахче), Шехмус Хазер (Анадолу Ефес), Јигитчан Сајбир (Тофаш), Сертач Шанли (Дубаи), Чеди Осман (Панатинаикос), Тарик Биберовић (Фенербахче), Чан Коркмаз (Галатасарај), Онуралп Битим (Фенербахче), Берк Угурлу (Бешикташ), Фуркман Коркмаз (Тофаш), Ерџан Османи (Анадолу Ефес), Омер Јуртсевен (Панатинаикос).

Душан Алимпијевић

košarkaška reprezentacija Srbije

