Молотовљев коктел убачен у пекару у Палама

Извор:

АТВ

27.02.2026

10:23

Молотовљев коктел убачен у пекару у Палама

Полиција трага за непознатом особом која је бацила молотовљев коктел у једну пекару на Палама, што је довело до експлозије и пожара у којем нико није повријеђен.

У ПУ Источно Сарајево наводе да је у пожару оштећена унутрашњост објекта.

”Полицијски службеници ПС Пале раде на проналаску извршиоца кривичног дјела паљевина које је почињено 26. фебруара. Наиме, полицији је пријављено да је у пекари у Палама дошло до екплозије и пожара усљед чега је оштећена унутрашњост објекта”, наводе у полицији.

Додају да је на лицу мјеста извршен увиђај и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

