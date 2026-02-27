Молотовљев коктел убачен у пекару у Палама

Извор:
Полиција трага за непознатом особом која је бацила молотовљев коктел у једну пекару на Палама, што је довело до експлозије и пожара у којем нико није повријеђен.
У ПУ Источно Сарајево наводе да је у пожару оштећена унутрашњост објекта.
”Полицијски службеници ПС Пале раде на проналаску извршиоца кривичног дјела паљевина које је почињено 26. фебруара. Наиме, полицији је пријављено да је у пекари у Палама дошло до екплозије и пожара усљед чега је оштећена унутрашњост објекта”, наводе у полицији.
Додају да је на лицу мјеста извршен увиђај и о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
