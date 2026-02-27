Ухапшен Бањалучанин, пијан возио кроз Господску улицу!

Извор:
АТВ
27.02.2026
11:08
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је И.П. (49) из тог града након што су га затекли како пијан вози ”ауди” кроз такозвану Господску улицу.
У ПУ Бањалука наводе да је И.П. ухапшен због почињених саобраћајних прекршаја.
”Полицијски службенци су око 00.40 часова у Бањалуци у улици Веселина Маслеше уочили кретање пјешачком зоном аутомобила ”ауди”. Kонтролом је утврђено да возилом управља И.П., а испитивањем на присуство алкохола код наведеног је утврђено присуство од 1,51 g/kg алкохола у организму”, саошптила је ПУ Бањалука.
