Logo
Large banner

Тужилаштво тражи да се васпитачицама забрани посјећивање вртића

Извор:

АТВ

27.02.2026

10:39

Коментари:

0
Тужилаштво тражи да се васпитачицама забрани посјећивање вртића

Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање мјера забране за двије васпитачице предшколске установе ”Бамбини”, осумњиченима за психичко злостављање дјетета.

”Предложене су мјере забране предузимања одређених пословних активности које су у вези с одгојем, његом, заштитом и збрињавањем дјеце и малољетника, забрана посјећивања установи ”Бамбини” и забрана састајања с запосленима у тој установи”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

Одлуку о предложеним мјерама донијеће Општински суд у Сарајеву.

”Будући да је ријеч о кривичном дјелу с приоритетом заштите оштећене особе, у конкретном случају дјетета, друге информације не можемо саопштавати”, наводе у Кантоналном тужилаштву.

Подијели:

Тагови :

васпитачице

Сарајево

zlostavljanje

Вртић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Молотовљев коктел убачен у пекару у Палама

Хроника

Молотовљев коктел убачен у пекару у Палама

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Драма у Теслићу: Експлозија пред кућом предсједника Скупштине града

1 ч

0
Промјена адвоката одгодила суђење Аљоши Борковићу

Хроника

Промјена адвоката одгодила суђење Аљоши Борковићу

2 ч

0
Ухапшен малољетник који је бацио бомбу на локал

Хроника

Ухапшен малољетник који је бацио бомбу на локал

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Упозорење из Русије: Кијев припрема саботажу на два гасовода

11

39

ХВО-ов мучитељ из логора у Дервенти осуђен на три и по године затвора

11

19

Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом

11

16

Каран: Устав који траје - државност се проглашава у тренутку, а потврђује у континуитету

11

12

Огласила се полиција о експлозији код куће Славена Јелића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner