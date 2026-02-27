Тужилаштво тражи да се васпитачицама забрани посјећивање вртића

Извор:
АТВ
27.02.2026
10:39
Коментари:0
Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање мјера забране за двије васпитачице предшколске установе ”Бамбини”, осумњиченима за психичко злостављање дјетета.
”Предложене су мјере забране предузимања одређених пословних активности које су у вези с одгојем, његом, заштитом и збрињавањем дјеце и малољетника, забрана посјећивања установи ”Бамбини” и забрана састајања с запосленима у тој установи”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.
Одлуку о предложеним мјерама донијеће Општински суд у Сарајеву.
”Будући да је ријеч о кривичном дјелу с приоритетом заштите оштећене особе, у конкретном случају дјетета, друге информације не можемо саопштавати”, наводе у Кантоналном тужилаштву.
Најновије
Најчитаније
11
55
11
39
11
19
11
16
11
12
Тренутно на програму