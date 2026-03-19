Колико Кијев тражи милијарди од Брисела?

Аутор:АТВ
19.03.2026
20:48
Коментари:0
Украјина захтијева додатних 5,5 милијарди евра од ЕУ за припрему за сљедећу зиму, али Мађарска се томе противи док нафтовод "Дружба" не буде оперативан, рекао је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
Сијарто је истакао да се са Мађарском не може играти, нити се Мађарска може уцјењивати, преноси новинска агенција МТИ.
"Све док траје блокада нафте, Брисел неће донијети ниједну одлуку која би била важна за Украјинце или им донијела новац", напоменуо је Сијарто, а преноси Срна.
