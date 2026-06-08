Фудбалере БиХ дочекао посебан аутобус

Аутор:АТВ
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Репрезентацију БиХ у Торонту дочекао је посебно осликан аутобус, на којем се налази цртеж седмогодишњег навијача Ениса.
Цртеж је постављен на аутобус бх. репрезентације у сарадњи с компанијом Хјундаи, једним од званичних партнера задужених за превоз репрезентација.
Након пријатељског сусрета против Панаме у Сент Луису, који је завршен резултатом 1:1, Змајеви су отпутовали у Канаду.
По слијетању у Торонто, репрезентативци су се аутобусом упутили према хотелу у којем ће боравити до прве утакмице на Мундијалу.
На путу од аеродрома према граду дочекала их је и група бх. навијача, која је са заставама Босне и Херцеговине поздравила пролазак аутобуса.
Босна и Херцеговина први меч на Свјетском првенству игра 12. јуна у Торонту против домаће селекције Канаде. Утакмица почиње у 21 сат по средњоевропском времену.
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