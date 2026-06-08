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Фудбалере БиХ дочекао посебан аутобус

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:06

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Аутобус бх. репрезентације
Фото: Н/ФС БИХ

Репрезентацију БиХ у Торонту дочекао је посебно осликан аутобус, на којем се налази цртеж седмогодишњег навијача Ениса.

Цртеж је постављен на аутобус бх. репрезентације у сарадњи с компанијом Хјундаи, једним од званичних партнера задужених за превоз репрезентација.

Након пријатељског сусрета против Панаме у Сент Луису, који је завршен резултатом 1:1, Змајеви су отпутовали у Канаду.

По слијетању у Торонто, репрезентативци су се аутобусом упутили према хотелу у којем ће боравити до прве утакмице на Мундијалу.

На путу од аеродрома према граду дочекала их је и група бх. навијача, која је са заставама Босне и Херцеговине поздравила пролазак аутобуса.

Босна и Херцеговина први меч на Свјетском првенству игра 12. јуна у Торонту против домаће селекције Канаде. Утакмица почиње у 21 сат по средњоевропском времену.

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Тагови :

Фудбалска репрезентација БиХ

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

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