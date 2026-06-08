Свесрпски куп окупља српске тимове из цијелог свијета

Аутор:Иван Драгичевић
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По 16 фудбалских екипа у двије категорије такмичиће се на Свесрпском купу у Бањалуци. Од 4. до 6. септембра, српски тимови из региона и Европе надметаће се на турниру који има посебну симболику.
"Велика ми је част и одговорност што могу да најавим да ће Бањалука бити домаћин Свесрпског купа, на којем ће учествовати дјечаци рођени 2015. и 2017. године. Ово није само фудбалски турнир већ желимо да дјечацима покажемо како смо ми дио јединственог, недјељивог народа и културе. Циљ нам је да то осјете и пјевају нашу химну. Желимо да дјеци Бањалука буде као дом. Долазе нам екипе из Републике Српске, из регионе, Европе и свијета. Желимо да покажемо да постоје српски клубови који баштине нашу културу и традицију и та дјеца се осјећају као дио српског народа. Имамо подршку Владе Србије и Владе Војводине, као и кабинета предсједника Републике Српске. Не постоји ниједна препрека да направимо најбољи турнир за млађе категорије. Позивамо све да дођу у Бањалуку током турниру да покажемо да смо у стању да превазиђемо административне границе које су за нас невидљиве", рекао је предсједник организационог одбора Свесрпског купа Срђан Кевац.
Турнир његује српску традицију и баштини заједничке вриједности. Александар Ђедовац, директор фонда за избјегла и расељена лица и сарадњу са Србима из региона подржао је турнир.
"Наша највећа манифестација је Сајам завичаја, одржана је седам пута и ту баштинимо обичаје српског народа. Прије двије године родила се идеја да организујемо спортске сусрете, један турнир није био на Палићу, а један на Сајму завичаја. Срђан и Дражен дошли су на идеју да један такав турнир организујемо у Бањалуци. Међутим, ова идеја је превазишла оно што смо ми радили. Јављају се екипе из дијаспоре што је нама драго и част је бити у организацији. Бањалука ово заслужује, да окупимо дјецу која можда и не знају језик, али пјевају химну Боже правде и скупе три прста", истакао је Ђедовац.
Масовност турниру даје ноту озбиљности, а организатори гарантују квалитетан фудбал. Љествица је подигнута високо за премијерно издање.
"Велико је интересовање за оваквим пројектом. Заједно са Радомиром Поповићем, Школа фудбала Ачко и ФК Жељезничар Спорт тим прихватили су се организације турнира. Имаћемо по 16 екипа у обје категорије, 2015. годиште игре по систему 8 плус 1, а двије године млађи дјечаци по систему 6 плус 1. Играће се на стадиону Жељезничара у Бањалуци. Имамо потврду клуба Србија из Минхена, и ексклузивно откривамо да би гост Свесрпског купа могла да буде једна екипа из Русије. Поред клубова из Републике Српске, наступиће тимови из региона, Румуније, Мађарске, Црне Горе и других земаља", рекао је Дражен Васиљевић, технички организатор и оснивач Школе фудбала Ачко.
Свесрпски куп подржао је кабинет предсједника Републике Српске и Влада Србије.
Мисија турнира је да расте и у будућност постане важан догађај на мапи српских клубова из цијелог свијета.
"Циљ је да постане традиција, и да се одржава сваке године. Ово је велики тест, сигуран сам да ћемо га положити. Нема разлога да се не настави, ако се уради како треба. Турнир је позивног карактера, претпостављам да ћемо у наредном периоду имати још већу масовност с обзиром на велико интересовање", додао је Кевац.
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