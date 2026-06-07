Пуцњава код кампа фудбалера Енглеске, девет рањених

Аутор:АТВ
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Како јавља амерички "Aтлетик", у Канзасу је дошло до пуцњаве у којој је повријеђено девет особа на подручју Труст авеније.
Ријеч је о локацији која се налази свега неколико минута вожње од хотела и тренинг-центра фудбалске репрезентације Енглеске пише "Гол".
Полиција је по доласку на мјесто догађаја затекла већу групу људи који су се таман разилазили. Три одрасле жене имале су прострелне ране, а укупно су потврђене повреде за чак девет особа.
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Енглези су тренутно у Палм Бичу на Флориди, а ове сриједе их очекује утакмица са Костариком у Орланду. У Канзасу ће, осим Енглеза, бити смјештене и репрезентације Аргентине и Холандије.
Енглеска свој наступ на Мундијалу отвара сусретом против репрезентације Хрватске 17. јуна од 22 сата.
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