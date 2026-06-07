Logo
Large banner

Пуцњава код кампа фудбалера Енглеске, девет рањених

Аутор:

АТВ
07.06.2026 22:29

Коментари:

0
Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Како јавља амерички "Aтлетик", у Канзасу је дошло до пуцњаве у којој је повријеђено девет особа на подручју Труст авеније.

Ријеч је о локацији која се налази свега неколико минута вожње од хотела и тренинг-центра фудбалске репрезентације Енглеске пише "Гол".

Полиција је по доласку на мјесто догађаја затекла већу групу људи који су се таман разилазили. Три одрасле жене имале су прострелне ране, а укупно су потврђене повреде за чак девет особа.

Воз пруга

Свијет

Трагедија: Ауто се угасио на шинама, родитељи погинули

Енглези су тренутно у Палм Бичу на Флориди, а ове сриједе их очекује утакмица са Костариком у Орланду. У Канзасу ће, осим Енглеза, бити смјештене и репрезентације Аргентине и Холандије.

Енглеска свој наступ на Мундијалу отвара сусретом против репрезентације Хрватске 17. јуна од 22 сата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Америка

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Енглеска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нови фудбалер Борца Анте Рогуљић

Фудбал

АТВ сазнаје: Анте Рогуљић стиже у ФК Борац

1 д

0
Ко ће на Мундијал? Одбијене визе дијелу стручног особља Ирана

Фудбал

Ко ће на Мундијал? Одбијене визе дијелу стручног особља Ирана

1 д

0
Америка одлучила: Да ли ће Иран играти на Свјетском првенству у фудбалу

Фудбал

Америка одлучила: Да ли ће Иран играти на Свјетском првенству у фудбалу

1 д

0
Два клуба из Премијер лиге БиХ на црној листи ФИФА

Фудбал

Два клуба из Премијер лиге БиХ на црној листи ФИФА

2 д

0

  • Најновије

22

33

Хвала ти, драга, уживај: Трамп прекинуо интервју

22

29

Пуцњава код кампа фудбалера Енглеске, девет рањених

22

17

Трагедија: Ауто се угасио на шинама, родитељи погинули

22

05

Додик: У политичком Сарајеву су странци, политички муслимани и неки из Српске

21

40

Лансиране ракете - нападнут Израел

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner