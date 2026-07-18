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Невријеме тутњи Србијом: Дрвећа падала од силине вјетра, улице потопљене

18.07.2026 18:34

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Невријеме тутњи Србијом: Дрвећа падала од силине вјетра, улице потопљене
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Након високих температура које су ишле и до 37 степени Целзијуса, Србију је погодило снажно невријеме.

Оно што су метеоролози најавили за касно послијеподне, управо се остварује - снажно невријеме погодило је запад земље, а критично је на Златибору и у Кокином Броду.

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На Златибору тренутно влада прави потоп, гдје киша дословно "лије као из кабла", а снимци са лица мјеста показују да се и "забијелило".

Ништа боља ситуација није ни у Кокином Броду код Нове Вароши, који је погодио јак вјетар праћен обилним падавинама. Невријеме је већ почело да прави прве проблеме у саобраћају и на инфраструктури.

Према првим информацијама, град и јак вјетар већ су причинили мању материјалну штету на локалним пољопривредним културама.

Овакав сценарио најављен је раније данас, када су метеоролози упозорили на јак развој облачности. Први талас стигао је преко Подриња, Мачве, Срема и Бачке, а ови олујни системи сада настављају своје кретање даље на исток.

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Како су рекли пролазници тим дијелом јака киша падала је око 20 минута и око Нове Вароши. Такође, удари вјетра оборили су дрво које је препријечило магистрални пут и зауставило саобраћај.

На удару ће се у наредним сатима наћи централна Србија, као и шире подручје Београда. РХМЗ упозорава да су локално могуће озбиљне непогоде са градом, олујним вјетром, обилним пљусковима и јаким громовима.

Надлежне службе апелују на грађане да прате хитна метео-упозорења и предузму све мере опреза.

Избјегавајте боравак на отвореном током проласка најкритичнијег таласа олује. Заштитите возила од могућег града (паркирајте их испод надстрешница или их прекријте).

Уколико вас током вожње затекне јако невријеме, безбједно зауставите и паркирајте возило са стране док опасност не прође.

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Велике падавине су и у Белој Земљи, док на Бованском језеру нема кише.

У недјељу нас очекује мало угодније, али и даље веома топло вријеме. Ипак, опасност од непогода није прошла, па се и сутра понегдје очекују локални пљускови са грмљавином.

Право олакшање стиже тек сљедеће седмице. Очекује се знатно пријатнији период без великих врућина, са температурама које ће пасти испод 30 степени, док ће средином недјеље жива у термометру износити пријатних 25 степени.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

невријеме

Киша

обилне падавине

Србија

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