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Туристи у Хрватској шокирани цијенама: ''Скупље него у Паризу и Лондону''

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 17:19

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Туристи у Хрватској шокирани цијенама: ''Скупље него у Паризу и Лондону''
Фото: Pixabay

Један туриста из Хвара подијелио је рачун из угоститељског објекта и пожалио се на износ који је платио за кафу.

Фотографија рачуна убрзо се проширила интернетом и покренула расправу о цијенама на једној од најпознатијих јадранских дестинација.

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Према објављеном рачуну, за двије кафе туриста је издвојио 14 евра, односно по седам евра за једну шољицу, што је изазвало бројне коментаре.

"Волим Хрватску, али ово је заиста претјерано", написао је уз фотографију рачуна, док су се у коментарима низала подијељена мишљења.

"Најскупља земља у којој сам икада био. Скупља од Лондона, Париза и Њујорка. Платио сам 50 долара за тањир рибе који је био толико мали да сам морао да тражим другу вечеру", написао је један туриста.

"У Шпанији је кафа 1,80 евра, а имате и пјешчану плажу", навео је други.

Ипак, било је и оних који сматрају да је цијена очекивана за Хвар, посебно током главне туристичке сезоне.

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"Ко не жели платити седам евра кафу, увијек може отићи у други локал", "Хвар је луксузна дестинација и цијене су у складу с тим", али и "Ово нема везе с луксузом, већ с претјеривањем", само су неки од коментара испод објаве.

Раст цијена на хрватској обали већ дуже вријеме једна је од главних тема међу туристима и локалним становништвом. Док угоститељи истичу да су повећани трошкови пословања довели до виших цијена, бројни посјетиоци сматрају да поједини објекти ипак претјерују, посебно када је ријеч о основним производима попут кафе.

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Тагови :

Хрватска

Кафа

туристи

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