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Рус ухапшен у Црној Гори: Напао полицајце на граничном прелазу

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 16:50

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Из Управе полиције Црне Горе саопштено је да је јуче ухапшен А.Д.Б. (26) из Русије због напада на два полицајца.

А.Д.Б. је, како се сумња, јуче, 17.07.2026. године, око 16.30 часова, на Граничном прелазу "Дебели бријег", у просторијама Станице граничне полиције 1 Херцег Нови, физички напао једног полицијског службеника тако што му је задао ударац песницом у предјелу главе, а одмах потом и ударац објема рукама у предјелу груди, наводи се у саопштењу.

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Он је након тога, сумња се, покушао да се удаљи из полицијских просторија, у чему је спријечен од стране полицијског службеника којег је напао и још једног полицијског службеника, када је наставио са нападом на оба полицијска службеника, пружајући им активан отпор и задајући им ударце рукама и ногама у предјелу тијела, након чега је савладан, наводи се у саопштењу.

Оба полицијска службеника су у догађају задобила лаке тјелесне повреде.

Осумњичени А.Д.Б. је данас, уз кривичну пријаву, приведен државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Херцег Новом.

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Након саслушања, надлежни тужилац је за њега донио рјешење о задржавању у полицијским просторијама у трајању до 72 часа, до привођења судији за истрагу Основног суда у Херцег Новом.

(Курир.рс)

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Тагови :

Црна Гора

хапшење

Гранични прелаз

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