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Снажно невријеме у Загребу: Возачи стали насред пута, издато наранџасто упозорење

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 13:45

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киша невријеме падавине обилне
Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

Загреб је данас погодило снажно невријеме. Хрватски Хидрометеоролошки завод издао је наранџасто упозорење због грмљавинског невремена.

Невријеме праћено јаком кишом, грмљавином и градом погодило је тај дио Загреба и околине у току пријеподнева, а возачи су због јаких падавина морали да зауставе вожњу, преносе медији.

гром-невријеме

Друштво

Објављено када се очекује невријеме и које дијелове ће погодити

Наводи се и да је због невремена дошло до проблема са снабдијевањем електричном енергијом на Врбику.

Наранџасти метеоаларм упаљен је и за сплитски и дубровачки регион, али због изразито високих температура.

(Танјуг)

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Тагови :

Хрватска

невријеме

Загреб

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