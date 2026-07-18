Снажно невријеме у Загребу: Возачи стали насред пута, издато наранџасто упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Загреб је данас погодило снажно невријеме. Хрватски Хидрометеоролошки завод издао је наранџасто упозорење због грмљавинског невремена.
Невријеме праћено јаком кишом, грмљавином и градом погодило је тај дио Загреба и околине у току пријеподнева, а возачи су због јаких падавина морали да зауставе вожњу, преносе медији.
Друштво
Објављено када се очекује невријеме и које дијелове ће погодити
Наводи се и да је због невремена дошло до проблема са снабдијевањем електричном енергијом на Врбику.
Наранџасти метеоаларм упаљен је и за сплитски и дубровачки регион, али због изразито високих температура.
(Танјуг)
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