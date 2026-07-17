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Више од 1.000 становника једног града завршило у болници: Вода са чесме хитно забрањена за пиће

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 22:33

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У болници је завршило више од 1.000 становника Гостивара због сумње да су се отровали водом за пиће, због чега је иста забрањена за употребу.

Пумпе постављене у базену за отпадне воде у селу Вруток могле би бити одговорне за контаминацију, преноси ТВ Телма.

Из предузећа "Водовод и Комуналец" поручују да је ријеч о тровању храном, а не водом, и да су оптужбе само нагађања.

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У Општој болници "Др Ферид Мурад" у Гостивару саопштено је да пацијенти имају симптоме као што су повраћање, дијареја, болови у стомаку, повишена температура и малаксалост. На Одјељењу за инфективне болести, Педијатријском одјељењу и Одјељењу хитне помоћи пријављено је између 1.000 и 1.200 пацијената са овим симптомима.

Полиција је открила пумпе у базену за отпадне воде у Врутоку, а истрага се води због сумње на кривично дјело "загађење воде за пиће". Није било хапшења, али је покренута истрага.

Портпарол СВР-а Фатмир Реџепи изјавио је да постоје основи сумње да је Јавно предузеће "Водовод" поставило пумпе како би повећало притисак у мрежи због несташице воде. Вода из канала често се користи за наводњавање и рибњаке.

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Директорка "Комуналца" тврди да није било контаминације система водоснабдијевања и да су спекулације о загађењу воде неосноване.

Тужилаштво је покренуло поступак и наложило прикупљање узорака воде са четири локације. Агенција за храну и ветерину забранила је употребу воде из славине, наводећи да је пумпа илегално инсталирана у главном цјевоводу и да убризгава воду из ријеке Вардар.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Сјеверна Македонија

болница

Тровање

Вода

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