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Преврнула се приколица пуна дрва и усмртила човјека

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 22:28

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Преврнула се приколица пуна дрва и усмртила човјека
Фото: Pixabay

На подручју општине Лучани преврнула се приколица натоварена дрвима и том приликом страдао је мушкарац.

- До несреће је дошло током превоза огрева, а околности под којима се приколица преврнула биће утврђене истрагом - казао извор за РИНУ упознат са случајем.

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У сезони припреме дрва за огрев овакве несреће су чешће, нарочито на неприступачним сеоским путевима и приликом кориштења трактора без заштитних рамова.

(Курир)

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Тагови :

несрећа

преминуо мушкарац

дрва

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