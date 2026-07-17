Преврнула се приколица пуна дрва и усмртила човјека

Аутор:АТВ редакција
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На подручју општине Лучани преврнула се приколица натоварена дрвима и том приликом страдао је мушкарац.
- До несреће је дошло током превоза огрева, а околности под којима се приколица преврнула биће утврђене истрагом - казао извор за РИНУ упознат са случајем.
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У сезони припреме дрва за огрев овакве несреће су чешће, нарочито на неприступачним сеоским путевима и приликом кориштења трактора без заштитних рамова.
(Курир)
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