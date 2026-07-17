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Падобранац погинуо када је скочио из авиона: Пао на тло великом брзином

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 19:50

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Падобранац погинуо када је скочио из авиона: Пао на тло великом брзином
Фото: Pixabay

У Словенији се данас догодила трагедија када је погинуо падобранац. Он је због проблема са падобраном великом брзином пао на тло.

Падобранац је скочио из авиона, али је током спортско-адреналинске активности имао тешкоћа са опремом за скакање, навели су из словеначке Управе за заштиту и спасавање.

Несрећа се догодила око 15.30 часова на подручју општине Иванчна Горица.

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Медицински тим је покушао да реанимира мушкарца, али упркос напорима, преминуо је на лицу мјеста због тежине повреда, преносе словеначки медији.

У току је увиђај како би се утврдиле околности и узрок трагедије.

(Срна)

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Тагови :

Словенија

Падобранац

трагедија

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