Падобранац погинуо када је скочио из авиона: Пао на тло великом брзином

Аутор:АТВ редакција
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У Словенији се данас догодила трагедија када је погинуо падобранац. Он је због проблема са падобраном великом брзином пао на тло.
Падобранац је скочио из авиона, али је током спортско-адреналинске активности имао тешкоћа са опремом за скакање, навели су из словеначке Управе за заштиту и спасавање.
Несрећа се догодила око 15.30 часова на подручју општине Иванчна Горица.
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Још једна трагедија у Српској: Једна особа се утопила у Сави
Медицински тим је покушао да реанимира мушкарца, али упркос напорима, преминуо је на лицу мјеста због тежине повреда, преносе словеначки медији.
У току је увиђај како би се утврдиле околности и узрок трагедије.
(Срна)
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