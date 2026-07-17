Logo

Први снимци снажног земљотреса: Зграде се љуљају, људи у паници (ВИДЕО)

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 19:37

Коментари:

0
Зграда се љуља током земљотреса у Мексику.
Фото: The Globe & News/X/Screenshot

Данас је Мексико погодила серија јаких земљотреса. Најјачи потрес имао је магнитуду од 7,3 степена Рихтера.

Након тог првог удара услиједило је неколико слабијих, међу којима од 6 и 5,3 степени рихтерове скале.

На друштвеним мрежама појавили су се снимци из Мексика, на којима се може видјети како се зграде љуљају и увијају под ударим ове природне силе, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мексико

Земљотрес

потрес

земљотрес у Мексику

Коментари (0)

Прочитајте више

Хрватска: У хотелу направио рачун од 650 евра, па побјегао

Регион

Хрватска: У хотелу направио рачун од 650 евра, па побјегао

3 ч

0
Премијер и министар обишли радове на путу у Фочи

Република Српска

Мост вриједан 11 милиона КМ спаја рафтере са Таре са Тјентиштем

3 ч

2
Владица Станковић хвата поскока

Србија

Најпознатији српски змијоловац снимио борбу с отровницом

3 ч

0
Драма у Прњавору: Дијете се гушило у базену, хитно превезено на УКЦ

Хроника

Драма у Прњавору: Дијете се гушило у базену, хитно превезено на УКЦ

3 ч

0

Више из рубрике

Снажан земљотрес у Мексику, издато упозорење на цунами

Свијет

Снажан земљотрес у Мексику, издато упозорење на цунами

4 ч

0
У Севастопољу спријечен терористички напад

Свијет

У Севастопољу спријечен терористички напад

5 ч

0
Дјевојчица (11) преминула на базену након што јој се заплела коса: Родитељи одлучили да донирају органе

Свијет

Дјевојчица (11) преминула на базену након што јој се заплела коса: Родитељи одлучили да донирају органе

5 ч

0
Грчка, острво Сирос

Свијет

Невјероватна понуда из Грчке: Вила на обали Егејског мора јефтинија од стана у Београду?

6 ч

0

  • Најновије

22

00

Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу

21

53

Ватра гута базу: Иран извео стравичне нападе

21

42

Туриста у Црној Гори резервисао мјесто на плажи тепихом: ''То се Аладин паркирао''

21

32

Сутра славимо Светог Доротеја: Један обичај би требао испоштовати сваки вјерник

21

30

Сати чекања на врелини: Огромне гужве на више граничних прелаза

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима