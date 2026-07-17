Први снимци снажног земљотреса: Зграде се љуљају, људи у паници (ВИДЕО)

Аутор:АТВ редакција
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Данас је Мексико погодила серија јаких земљотреса. Најјачи потрес имао је магнитуду од 7,3 степена Рихтера.
Након тог првог удара услиједило је неколико слабијих, међу којима од 6 и 5,3 степени рихтерове скале.
🇲🇽 #BREAKING: Terrifying video captures buildings swaying violently as a powerful magnitude 7.4 earthquake struck off Mexico’s Pacific coast.#Mexico #Earthquake #CaughtOnCamera #BreakingNews https://t.co/kvBqpkhQzP pic.twitter.com/8HzZEoMXch— The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 17, 2026
На друштвеним мрежама појавили су се снимци из Мексика, на којима се може видјети како се зграде љуљају и увијају под ударим ове природне силе, преноси Телеграф.рс.
🚨 7.4 EARTHQUAKE STRIKES MEXICO— Rosa News Official (@Mirha1206) July 17, 2026
A powerful 7.4-magnitude earthquake has struck off the Pacific coast of Mexico, sending strong tremors across parts of the country.#BreakingNews #Earthquake #Mexico #Tsunami #TsunamiWarning #Seismic #NaturalDisaster #PacificOcean pic.twitter.com/Z2pSoJzSoS
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