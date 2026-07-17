У Севастопољу спријечен терористички напад

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У близини споменика подигнутом поводом три вијека руске морнарице спријечен је терористички напад у Севастопољу.
Напад су спријечили припадници руских снага безбједности, саопштено је из Федералне службе безбједности /ФСБ/, дирекције за Крим и Севастопољ.
Свијет
Дјевојчица (11) преминула на базену након што јој се заплела коса: Родитељи одлучили да донирају органе
У саопштењу се наводи да иза завјере стоји педесетседмогодишњи Украјинац, који има националистичке и сепаратистичке ставове.
Од почетка специјалне војне операције, он је активно пратио интернет сајтове који прикупљају информације о руским војним објектима и војницима, узбунама за ваздушну опасност, те украјинским нападима дроновима и ракетама.
"У прољеће 2025, научио је како да производи и користи експлозивне направе, а у љето исте године направио импровизовану експлозивну направу коју је планирао да употријеби за извршење терористичког чина - експлозије у близини споменика подигнутом поводом 300 година руске морнарице. Човјек је држао ову направу у свом дому док је нису заплијенили припадници обезбјеђења", истиче ФСБ.
Хроника
Једномјесечни притвор за мушчкарца који је по лицу исјекао комшиницу
Против неименованог мушкарца покренут је кривични поступак због незаконите куповине, посједовања, транспорта или руковања експлозивним направама или експлозивним материјама и припремања терористичких активности. Случај је предат суду.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч0
Регион
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Тренутно на програму