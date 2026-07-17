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У Севастопољу спријечен терористички напад

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 16:39

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У Севастопољу спријечен терористички напад

У близини споменика подигнутом поводом три вијека руске морнарице спријечен је терористички напад у Севастопољу.

Напад су спријечили припадници руских снага безбједности, саопштено је из Федералне службе безбједности /ФСБ/, дирекције за Крим и Севастопољ.

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У саопштењу се наводи да иза завјере стоји педесетседмогодишњи Украјинац, који има националистичке и сепаратистичке ставове.

Од почетка специјалне војне операције, он је активно пратио интернет сајтове који прикупљају информације о руским војним објектима и војницима, узбунама за ваздушну опасност, те украјинским нападима дроновима и ракетама.

"У прољеће 2025, научио је како да производи и користи експлозивне направе, а у љето исте године направио импровизовану експлозивну направу коју је планирао да употријеби за извршење терористичког чина - експлозије у близини споменика подигнутом поводом 300 година руске морнарице. Човјек је држао ову направу у свом дому док је нису заплијенили припадници обезбјеђења", истиче ФСБ.

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Против неименованог мушкарца покренут је кривични поступак због незаконите куповине, посједовања, транспорта или руковања експлозивним направама или експлозивним материјама и припремања терористичких активности. Случај је предат суду.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Севастопољ

Терористички напад

ФСБ

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