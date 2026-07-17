Дјевојчица (11) преминула на базену након што јој се заплела коса: Родитељи одлучили да донирају органе

Аутор:АТВ редакција
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Након што јој се коса заплела у усисну млазницу базена, једнаестогодишња дјевојица је преминула на купалишту.
Трагедија се догодила у мјесту Сестри Леванте, у провинцији Ђенова у Италији и многе је подсјетила на случај дјечака Стефана, који је на готово исти начин преминуо прије три године у бањи у Кретонеу, надомак Рима.
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Дјевојчица је у критичном стању превезена у Дјечију болницу Ђанина Гаслини, након што је ослобођена из усисног система и након дуготрајних покушаја реанимације.
Упркос брзој интервенцији хитне помоћи и лијечењу на одјељењу интензивне његе у болници у Ђенови, дјевојчица никада није повратила свијест. Смрт је проглашена током ноћи између четвртка и петка након периода посматрања и свих клиничких тестова предвиђених здравственим протоколима.
Вијест о њеној смрти званично је потврдио здравствени директор Института Ђанина Гаслини, који је изразио најдубље саучешће због ове трагедије. Из болнице су саопштили да је дјевојчица примљена у изузетно тешком стању, након што је дуже вријеме била заробљена под водом у базену.
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Од првих сати након несреће њено стање је било описано као крајње критично, уз озбиљну животну угроженост. Љекари су задржали резервисану прогнозу и предузели све могуће медицинске мјере, али упркос свим напорима нису успјели да јој спасу живот.
У тренутку незамисливог бола, родитељи дјевојчице пристали су на донацију њених органа.
Болница је ову одлуку описала као чин изузетне хуманости који ће пружити нову наду другим пацијентима и њиховим породицама.
– Цијела болница је уз породицу у овом тренутку незамисливе туге – навели су из Института Гаслини, захваливши родитељима на одлуци која је, како су истакли, “непопуњиву празнину претворила у конкретну наду за друге породице”.
Из поштовања према приватности дјевојчице и њене породице, болница је саопштила да неће објављивати додатне информације о њеном здравственом стању нити личне податке.
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Трагедија се догодила у сриједу, 15. јула 2026. године, у купалишту Бањи Сегеста, које се налази на шеталишту Дескалко у Сестри Левантеу. Девојчица се налазила у мањем, плићем базену испред кабина за пресвлачење.
Према првим информацијама, које се још провјеравају, њена коса се заплела у млазницу повезану са усисним системом базена. Усисна снага била је толико велика да није могла сама да се ослободи нити да изрони на површину.
Тачан слијед догађаја биће утврђен након прикупљања изјава сведока, техничког прегледа базена и анализе документације о одржавању и исправности система.
Прва је опасност примијетила друга малољетна особа која је видела да дјевојчица не успијева да изрони. Одмах је подигнута узбуна, а одрасли и запослени на купалишту притрчали су у помоћ.
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Спасавање је било изузетно тешко јер је коса била дубоко увучена у усисну цијев. Власник купалишта заронио је у базен и маказама пресјекао косу, чиме је успио да ослободи дјевојчицу.
Када је извучена из воде, била је без свијести. Присутни су одмах започели реанимацију, која је настављена до доласка екипе хитне помоћи.
Спасиоци на купалишту започели су основне мере оживљавања, док је у међувремену позвана хитна медицинска помоћ. Екипе хитне помоћи стигле су за неколико минута и наставиле реанимацију која је трајала више од пола сата.
Због изузетно тешког стања одлучено је да девојчица буде хитно пребачена у Дечју болницу Гаслини, специјализовани центар за лијечење дјеце.
Најприје је возилом Црвеног крста превезена из Рива Тригоза до места предвиђеног за преузимање од стране медицинског хеликоптера, којим је потом транспортована у Ђенову.
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По пријему у болницу било је јасно да је њено стање изузетно тешко. Љекарски тим одмах је започео интензивно лечење, али дјевојчица након дугог боравка под водом никада није повратила свијест.
Њено стање остало је критично током читаве хоспитализације, а након завршетка свих медицинских процедура и тестова, љекари су током ноћи прогласили смрт.
Породица је све вријеме била уз њу, док је особље болнице изразило искрено саучешће.
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Вијест је дубоко потресла становнике Сестри Левантеа, познатог туристичког мјеста, као и града Милана, одакле породица, према доступним информацијама, потиче.
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