Седми Хектор фајт најт доноси нешто ново: ''Ливница'' доноси спектакл

Аутор:Иван Драгичевић
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Нови Хектор фајт најт у седмом издању доноси нешто потпуно другачије.
Догађај под називом ''Ливница'', заокупио је пажњу фанова борилачког спорта те је заголицао машту оних који су од ове организације навикли на спектакуларне догађаје.
Будући да се локација открива 24 часа пред почетак главног програма, мистика која прати овогодишњи ''евент'' додатно даје на занимљивости.
Тог 18. септембра у ринг улазе најбољи домаћи борци, чланови бањалучког Ареса, Стефан Добријевић и Данило Тошић, узданице КБС Хектор Дамјан Савановић и Давид Вучетић, а на ''фајт карду'' биће присутни талентовани борци чије вријеме тек долазе и који на великој сцени траже потврду свог потенцијала и напорног рада.
Организатор Предраг Станковић поручује да Хектор поново љествицу поставља високо.
"Ова идеја је дуго присутна, реализација није једноставна да се све припреми, али заједно са својим уходаним тимом одлучили смо се за овај изазов. ''Ливница'' је нешто потпуно другачије од свега виђеног на нашим просторима, сигуран сам да ће публика бити одушевљена амбијентом, продукцијом и да ће утисак бити комплетан. Желимо да направимо добар ''кард'', то нам је приоритет, јер је циљ да имамо атрактивне и неизвјесне мечеве", истакао је Станковић.
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