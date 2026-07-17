Град у Србији увео ванредну ситуацију због афричке куге свиња

Аутор:АТВ редакција
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Штаб за ванредне ситуације у Шапцу прогласио је ванредну ситуацију с циљем спречавања ширења афричке куге свиња.
Биће појачане мјере контроле и заштите и досљедно ће се примјењивати све што прописује Управа за ветерину.
Одлука је донесена у складу са препорукама и налозима надлежних државних органа и ветеринарских служби, с обзиром на сложену епизоотиолошку ситуацију у Мачванском округу, објављено је на сајту града.
Република Српска
Пут Тјентиште-Фоча ће бити изграђен у року од двије године
Ванредна ситуација због афричке куге свиња раније је уведена у Руми, Обреновцу и Сремској Митровици.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије Драган Гламочић изјавио је раније данас да је од почетка године због афричке куге еутаназирано више од 27.000 свиња, истакавши да је то најефикаснији начин за спречавање ширења заразе.
(Срна)
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