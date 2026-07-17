Logo

Град у Србији увео ванредну ситуацију због афричке куге свиња

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 17:44

Коментари:

0
Град у Србији увео ванредну ситуацију због афричке куге свиња
Фото: Pexel/cottonbro studio

Штаб за ванредне ситуације у Шапцу прогласио је ванредну ситуацију с циљем спречавања ширења афричке куге свиња.

Биће појачане мјере контроле и заштите и досљедно ће се примјењивати све што прописује Управа за ветерину.

Одлука је донесена у складу са препорукама и налозима надлежних државних органа и ветеринарских служби, с обзиром на сложену епизоотиолошку ситуацију у Мачванском округу, објављено је на сајту града.

Саво Минић на Тјентишту

Република Српска

Пут Тјентиште-Фоча ће бити изграђен у року од двије године

Ванредна ситуација због афричке куге свиња раније је уведена у Руми, Обреновцу и Сремској Митровици.

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије Драган Гламочић изјавио је раније данас да је од почетка године због афричке куге еутаназирано више од 27.000 свиња, истакавши да је то најефикаснији начин за спречавање ширења заразе.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шабац

Афричка куга свиња

ванредна ситуација

Коментари (0)

Прочитајте више

Детаљан снимак бијеле шкољке која лежи на пијеску са крупнијим зрнима, приказујући текстуре плаже.

Савјети

Сувенири које не смијете понијети са љетовања: Казне иду и до 150.000 евра

1 ч

0
Ауто брзо вози на путу.

Ауто-мото

Омиљени детаљ на ауту може направити проблеме ако идете у Хрватску

1 ч

0
Снажан земљотрес у Мексику, издато упозорење на цунами

Свијет

Снажан земљотрес у Мексику, издато упозорење на цунами

1 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Слетио са пута аутомобилом, па висио изнад провалије: Хеликоптер учествовао у спасавању

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

МУП поднио кривичну пријаву: Александар Радић осумњичен за одавање службених тајни

5 ч

0
Међу повријеђенима и дјеца: Тешка несрећа на Ибарској магистрали

Србија

Међу повријеђенима и дјеца: Тешка несрећа на Ибарској магистрали

23 ч

0
Преминуо чувени Драгутин Глигорић Гиле

Србија

Преминуо чувени Драгутин Глигорић Гиле

1 д

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

У болницу примљено 14 особа, већина јела у истом ресторану

1 д

0

  • Најновије

19

03

Доживотна казна затвора за убиство мајке: Убадао је ножем, па маказама

18

58

Централне вијести, 17.07.2026.

18

57

Виц дана: Ракија за браћу

18

46

Хрватска: У хотелу направио рачун од 650 евра, па побјегао

18

41

Мост вриједан 11 милиона КМ спаја рафтере са Таре са Тјентиштем

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима