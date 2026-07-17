Драма у Прњавору: Дијете се гушило у базену, хитно превезено на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Пацијент млађе животне доби, који се гушио на базенима у Прњавору, примљен је данас на Универзитетски клинички центар (УКЦ) Републике Српске у Бањалуци и прикључен је респиратор.
Из УКЦ-а Срни је речено да је пацијент након дијагностике хоспитализован на Одјељење интензивне његе Клинике за дјечије болести, и да су све даље прогнозе преурањене и неизвјесне.
Пацијент је на УКЦ примљен у 12.50 часова.
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