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Вриједне руке домаће привреде: Премијер Минић се увјерио у квалитет наше производње

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 19:36

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Минић у посјети фирми Графо Балкан
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић у Фочи је обишао и фабрику "Графо Балкан". Увјерио се како вриједне руке производе квалитетан домаћи производ.

Зато је и искористио прилику да обнови ловачку униформу и поручио да је најбоља подршка нашој привреди да будемо њени купци.

Квалитетни материјали и вриједне руке могу донијети само врхунски производ. Дијана Благојевић шнајдерица у Графо Балкану пажљиво гледа шта је сашила.

"Тренутно шијем спортски прслук, за ГС Јахорина", каже за АТВ шнајдерка Дијана Благојевић.

Запосленим у овом погону, којих је око 60, данас је у помоћ дошао и премијер Републике Српске.

"Ја сам одрастао на селу, знам радити низ послова, ово је лакши. Само ми је госпођа Јадранка показала како иде", рекао је премијер Минић.

Графо Балкан је прије 23 године основан у Бањалуци, а овај погон у Фочи покренут је прије три године.

"У Фочи имамо 60 запослених, бавимо се производњом спортске опреме, ловачке, мото опреме, и ски опреме", каже директор Никола Петровић.

Шивачи кажу, посао се мора вољети, а када виде да неко носи њихову опрему обрадују се.

"Лијепо је, спонтано је, има нас још дечки, али ја сам овдје сам", рекао нам је шивач Владимир Ћосовић.

"Ја сам завршила текстилну школу. Овај посао радим 30 година", каже Боја Крунић.

Шиваоница се налази у кругу некадашње касарне. До ње води лош пут.

"Локална заједница, Град и Влада сигурно могу да уложе у ову пословну зону, бивши комплекс касарне Ливаде. И опредијељени смо да улажемо, прије свега у путеве", рекао је Милан Вукадиновић, начелник Фоче.

Посјету Фочи, премијер Републике Српске је искористио да обнови ловачку опрему. Купио је одијело за себе и министра унутрашњих послова Жељка Будмира.

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Тагови :

Саво Минић

Фоча

привреда

Графо Балкан

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