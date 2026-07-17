Исплаћена премија за пшеницу

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило премију за пшеницу у износу од 12.096.538,01 КМ.
Премија је исплаћена за 4.263 корисникa, саопштено је из ресорног министарства.
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