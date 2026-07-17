Више од 200.000 људи умрло усљед екстремне врућине у протекле 4 године

Аутор:АТВ редакција
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Више од 200.000 људи преминуло је од посљедица екстремне врућине у посљедње четири године у Европи и Централној Азији, изјавио је за ТАСС Ханс Хенри Клуге, регионални директор Свјетске здравствене организације /СЗО/ за Европу.
Он је нагласио да то "нису предвиђања" него да се то "дешава сада".
Клуге је истакао да су подаци из пет земаља овог љета показали да је регистровано 10.000 смртних случајева повезаних са екстремном врућином.
Европски регион је један од шест који покрива СЗО и састоји се од 53 државе у Европи и Централној Азији, преноси Срна
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