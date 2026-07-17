Logo

Више од 200.000 људи умрло усљед екстремне врућине у протекле 4 године

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 11:57

Коментари:

0
врућина топлотни талас фонтана вода
Фото: Pexel/ Zhonghao Hu

Више од 200.000 људи преминуло је од посљедица екстремне врућине у посљедње четири године у Европи и Централној Азији, изјавио је за ТАСС Ханс Хенри Клуге, регионални директор Свјетске здравствене организације /СЗО/ за Европу.

Он је нагласио да то "нису предвиђања" него да се то "дешава сада".

Клуге је истакао да су подаци из пет земаља овог љета показали да је регистровано 10.000 смртних случајева повезаних са екстремном врућином.

Европски регион је један од шест који покрива СЗО и састоји се од 53 државе у Европи и Централној Азији, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

врућина

преминули

екстремне врућине

рекордне температуре

СЗО

Коментари (0)

Више из рубрике

Хирург приједорске болнице "Др Младен Стојановић" Станко Баћо

Друштво

Хирург из Српске представља своје радове у Баварској

1 ч

0
Три свиње у тору.

Друштво

Афричка куга свиња у Српској: Власти упутиле апел

2 ч

1
Новац

Друштво

Општина у Српској исплаћује једнократну помоћ родитељима првачића

2 ч

0
Стево Тајванац

Друштво

Стево Тајванац одушевио Требињце: Пјева домаће хитове, воли кафану, а свакодневно учи нове ријечи

2 ч

0

  • Најновије

12

12

Ово је најужаснији стих пјесме која је згрозила Балкан: Србија тражи забрану, родитељи опрез!

12

01

Прање новца у акцији ”Смаглер”: Поповићи пријављени због куповине осам некретнина вриједних 481.000 КМ

11

58

Леброн Џејмс "блокирао" НБА лигу: Како је бизнис од 76 милијарди долара стао због једног човјека

11

57

Више од 200.000 људи умрло усљед екстремне врућине у протекле 4 године

11

54

Заплијењено више од 700 дронова у градовима домаћинима Мундијала

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима