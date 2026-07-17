Стево Тајванац одушевио Требињце: Пјева домаће хитове, воли кафану, а свакодневно учи нове ријечи

Аутор:АТВ редакција
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Тајванац у Требињу пјева домаће хитове, звучи невјероватно, али управо такав улични свирач посљедњих дана одушевљава Требињце и туристе, али и нашу екипу.
Главна је атракција ових дана у Требињу. Када га питате ко је он, каже да је "Босанац и Требићанац", а његово име је Стив Лин.
„Ја сам срећан, а да ли си ти срећна?“ питао је нашу репортерку на шта му је она потврдно одговорила. Стил Ли није часио ни часа већ је шаљиво узвратио „Немој да зезаш, каква случајност човјече!“
На питање колико има година, нашу екипу је замолио да погоди, а онда их је изненадио одговором.
„Погодите колико имам година.“
„Тридесет.“
„О хвала ти пуно сестро моја! Хвала ти, хвала али ја имам више. Имам 39 година“, како Стил Ли у шали каже, он је сада стари човјек.
Стево Тајванац, како га још зову воли и кафану, те су због тога на његовом репертоару кафанске пјесме.
„Учим сваки дан. Волим кафану и зато учим и сваки дан учим нове ријечи. Пјесма је тешка као живот и треба ми много времена и вјежбе“, рекао је Лин, те је поручио, како каже свима добро познати хит „Боље бити пијан него стар“.
Требињци су одушевљени Тајванцем Стивом те поручују да је он доказ да је Требиње у стању да загрли цијели свијет, а цијели свијет сада може да загрли и Требиње.
Стево Тајванац је свирао и у бенду Дубиоза Колектив те са собом носи позитивну енергију, прави одличну забаву и атмосферу.
Пропутовао је готово цијели Балкан, освојили су га људи, атмосфера и гостопримство, сљедећа станица му је Херцег Нови, а до тада ће под платанима забављати Требињце и туристе познатим домаћим хитовима.
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