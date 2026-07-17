Купачи на Врбасу огорчени јер су и даље необновљене кабине за пресвлачење

Аутор:АТВ редакција
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Купачи који свакодневно са породицама бораве на бањалучкој плажи код Зеленог моста огорчени су што градске власти нису испуниле ранија обећања да ће санирати и обновити тамошње девастиране и уништене кабине за пресвлачење.
Купач указују да су у градском Одјељењу за комуналне обећали да ће још прије двадесетак дана почети са санацијом кабина.
"То обећање је, изгледа, било лудом радовање иако је у међувремену почела и манифестација `Љето на Врбасу`. Ако нешто обећате, онда испуните! Чини се да ће цијело љето проћи, а они неће обновити ове рушевне кабине које је боље уклонити него да овако стоје", каже за Срну један од заљубљеника у Врбас.
Срна је прије више од пола мјесеца објавила фото-вијест да су кабине за пресвлачење на бањалучкој плажи код Зеленог моста готово потпуно уништене, те да су бројни купачи који спас од врућина траже у хладном Врбасу апеловали на надлежне градске службе да их обнове.
На кабинама су и даље одваљена врата и сваки час могу да се обруше, преноси Срна
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