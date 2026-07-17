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Локванчић се бранио шутњом: "Мајку и брата претворио у шехиде и послао их на боље мјесто"

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 11:21

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Аднан Локванчић убио мајку и брата
Фото: YouTube/Avaz/printscreen

Аднан Локванчић, осумњичени за двоструко убиство на свиреп начин, испитан је у Тужилаштву КС, сазнаје портал "Аваза".

Подсјећамо, он је убио мајку и брата, у породичном стану, а након убиства мајци је одрубио главу.

Како сазнаје портал "Аваза", он се у Тужилаштву КС бранио шутњом и остао при ранијим изјавама.

Подсјећамо, он је раније у полицији изјавио да је мајку и брата "претворио у шехиде и послао их на боље мјесто".

Они су били болесни, а он је годинама водио бригу о њима, па је због тога све ово још више шокирало комшије.

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Тагови :

Аднан Локванчић

убио мајку и брата

одрубио мајци главу

Тужилаштво Кантона Сарајево

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