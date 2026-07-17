Локванчић се бранио шутњом: "Мајку и брата претворио у шехиде и послао их на боље мјесто"

Аутор:АТВ редакција
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Аднан Локванчић, осумњичени за двоструко убиство на свиреп начин, испитан је у Тужилаштву КС, сазнаје портал "Аваза".
Подсјећамо, он је убио мајку и брата, у породичном стану, а након убиства мајци је одрубио главу.
Како сазнаје портал "Аваза", он се у Тужилаштву КС бранио шутњом и остао при ранијим изјавама.
Подсјећамо, он је раније у полицији изјавио да је мајку и брата "претворио у шехиде и послао их на боље мјесто".
Они су били болесни, а он је годинама водио бригу о њима, па је због тога све ово још више шокирало комшије.
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