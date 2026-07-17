Хаос од времена у Српској за викенд: Јак вјетар, град, грмљавина...

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској ће за викенд бити промјенљиво облачно и нестабилно уз пљускове са грмљавином, док су локално могуће и непогоде са градом и јаким вјетром, подаци су Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Сутра ће ујутро и прије подне бити претежно сунчано, а послије подне и увече очекује се развој облачности уз пљускове са грмљавином, док су локално могуће и непогоде са градом и јаким вјетром.
На југу и југоистоку остаје суво и вруће.
Максимална температура ваздуха биће од 33 на западу до 39 на истоку, у вишим предјелима од 29 степени Целзијусових.
У недјељу, 19. јула, биће промјенљиво облачно и нестабилно уз локалну кишу и пљускове са грмљавином, док се понегдје очекују и непогоде са градом и јаким вјетром.
Максимална температура ваздуха биће од 29 на западу до 35 на истоку, на југу до 37, а у вишим предјелима од 24 степена Целзијусова.
У понедјељак, 20. јула, ће и даље бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде и нестабилно, локално уз кишу и пљускове са грмљавином.
Максимална температура ваздуха биће од 26 до 31, а на југу до 35 степени Целзијусових.
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