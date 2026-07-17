Хороскоп за 17. јул: Ко је осјетљив, а кога чега добитак?

Аутор:АТВ редакција
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Рибе су данас посебно осјетљиве, Стријелцу се српема изненађење
Ован
Данас сте препуни енергије, али пазите да је не расипате на непотребне расправе. Искористите је за креативан рад или физичку активност која ће вам пријати. Умјесто да започињете нове обавезе, посветите се завршавању онога што сте већ започели.
Бик
Финансије су данас у првом плану, зато добро размислите пре сваке куповине. Не дозволите да вас тренутни импулс наведе на непотребан трошак. Вече проведено уз добру храну и разговор са блиском особом донеће вам мир и задовољство.
Близанци
Телефон ће вам данас бити ужарен, а позиви, поруке и нови контакти стизаће са свих страна. Ово је одличан дан за преговоре, размјену идеја и склапање договора. Ипак, водите рачуна да не обећате више него што можете да испуните.
Рак
Интуиција вам је данас изузетно наглашена, зато обратите пажњу на свој унутрашњи осјећај. Пријаће вам мало мира и времена проведеног у дому, далеко од гужве. Јасно постављене границе помоћи ће вам да сачувате унутрашњу равнотежу.
Лав
Бићете у центру пажње гдје год да се појавите, а ваш шарм тешко ће проћи незапажено. Искористите то да покренете заједнички пројекат или ријешите неспоразум који траје већ неко вријеме. Пазите само да не покушавате да држите све конце у својим рукама.
Дјевица
Ваш аналитички ум данас ради пуном снагом, па ћете лако рјешавати проблеме који другима дјелују компликовано. Ипак, немојте превише анализирати емоције и сваки партнеров потез. Некада је довољно да се препустите тренутку.
Вага
Хармонија и лијепо расположење прате вас током цијелог дана. Односи са блиским људима биће пуни разумјевања, а право је вријеме и за планирање кратког путовања или излета. Отворите се за нове могућности и не плашите се промјена.
Шкорпија
Данас ћете жељети да допрете до суштине свега што радите. Сложени задаци неће представљати проблем јер вам ништа неће промаћи. У љубави искрен разговор може коначно разјаснити дилеме које вас већ неко вријеме оптерећују.
Стријелац
Пред вама су нове прилике које могу стићи кроз пословну сарадњу или занимљив сусрет. Ваш оптимизам позитивно утиче на људе око вас, зато га искористите на прави начин. Мало компромиса данас може донети велику корист.
Јарац
Организованост и дисциплина помоћи ће вам да завршите обавезе које већ дуго одлажете. Осјећај задовољства биће велики када скинете све са листе. Увече себи приуштите одмор, топлу купку или масажу како бисте напунили батерије.
Водолија
Креативност вам је данас на врхунцу и ваше оригиналне идеје лако ће привући пажњу других. Не устручавајте се да предложите нешто другачије на послу или међу пријатељима. Љубавни живот доноси много смијеха, флерта и лијепог расположења.
Рибе
Данас сте посебно осјетљиви на енергију људи око себе. Посветите више времена породици и свом дому јер ће вам то донијети осјећај сигурности и мира. Ослоните се на интуицију и не доносите важне одлуке на брзину, пише Бијељина.орг
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