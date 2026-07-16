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Брчићима данас очи пуне суза радосница - поново имају краве

Аутор:

Бојан Носовић
16.07.2026 19:50

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Породица Брчић опет има краве након што им је гром побио цијело крдо
Фото: АТВ

Прије тачно мјесец дана у нашим Централним вијестима смо објавили причу о породици Брчић из Плане код Билеће којој је гром убио све краве које су имали и од којих су живјели.

Тада смо забиљежили потресне кадрове и још потресније изјаве које су мало кога оставиле равнодушним. Данас смо поново код Брчића, биљежимо осмјехе, срећу и шталу пуну крава.

Муња им је у тренутку узеле све од чега су живјели, а онда су муњевитом брзином скочили хумани људи. Брчићи данас имају више крава него раније. Прије мјесец дана су сузе ишле од туге и бриге данас иду од среће и захвалности.

"Да ће народ тако брзо реаговати нисам могао вјеровати да ће то тако ићи брзо. Пуно хвала народу", кроз сузе за АТВ говори Милош Брчић.

"Када сте први пут долазили било је страшно, није било лако превазићи тај призор и све погледати али сада је лакше, лакше је јер је све прошло, има страха али прошло је", каже нам Данијела Брчић.

Након објављивања потресне приче да је гром породици Брчић из билећког села Плана убио свих пет крава телефон није престајао да звони. Јављали су се сви, обични људи, привредници, републичке институције, политичари. Данас у штали шест крава и једна јуница, неколико телади, наредних дана ће их бити још. Брчићи имају и нове планове.

"Ако он буде хтио да ми прими мислио сам да му продајем млијеко ако се договоримо да бих имао неку сигурност као плату и могло би се онда живјети, мало од телади мало од млијека, мало се још нешто уради са трактором и могло би", прича Милош.

"Ако Бог да планирамо да купимо још једну двије краве да проширимо сточни фонд и да се наставимо да се бавимо са тим и опет кажем хвала свима и све што је дато биће уложено у сточни фонд", најављује Данијела.

Прије мјесец дана Плану је погодило јако невријеме, гром је ударио у дрво код штале Брчића и убио пет крава које су овој вриједној породици били једини извор прихода. Након кише дошло је сунце које је овоје породици вратило осмјех на лице а свима нама вјеру да постоје добри људи. АТВ је била прва ТВ екипа која се одмах сљедеће јутро обишла Брчиће.

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Тагови :

породица Брчић

Милош Брчић

крава

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