Аутомобили од силине удара летјели у ваздух: Двије особе погинуле у тешкој несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе погинуле су у тешкој саобраћајној несрећи која се у сриједу око 19 часова догодила на раскрсници државних путева ДЦ-547 и ДЦ-54 код Обровца, у близини некадашње фабрике глинице.
Према резултатима увиђаја, сумња се да је до несреће дошло када је 39-годишња држављанка Хрватске, управљајући аутомобилом загребачких регистарских ознака, из правца Обровца ка Затону Обровачком изашла на раскрсницу са путем ДЦ-54, гдје се сударила са аутомобилом швајцарских регистарских ознака којим је управљала 52-годишња држављанка Хрватске, преноси 24сата.хр.
На мјесту несреће погинули су 39-годишња возачица и њен сапутник, 40-годишњи држављанин Хрватске.
Према свједочењу очевидаца, судар је био изузетно снажан. Аутомобили су се најприје сударили на коловозу, а затим поново након што су од силине удара били одбачени у ваздух. Оба возила завршила су у пољу и више пута се превртала.
Један од очевидаца рекао је да је мушкарац из бијелог аутомобила од силине удара испао из возила, а његово тијело пронађено је тридесетак метара даље.
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Возачи који су први стигли на мјесто несреће разбили су вјетробранско стакло црног аутомобила како би помогли повријеђенима.
"Жена је вриштала. Била је у шоку и жалила се на јаке болове у леђима. Дјевојчица је такође била у шоку, није плакала, али је имала прелом ноге. Бројни ваздушни јастуци вјероватно су им спасили живот", испричао је очевидац.
Док су чекали долазак хитних служби, спасиоци су у смрсканом бијелом аутомобилу примијетили дјечје сједиште и у први мах помислили да је у возилу било и дијете. Одмах су почели да претражују околни терен, али се испоставило да дијете није било у аутомобилу.
"Видио сам како је возачица изашла на главни пут, а затим је на њих налетио црни аутомобил. На раскрсници постоји велики знак 'Стоп' и мора да се стане. Туда често пролазим и знам да аутомобили развијају велике брзине. Пут је прав и нема камера нити додатних упозорења на опасност", рекао је узнемирени свједок.
Увиђај и пружање помоћи трајали су око пет часова.
Тијела погинулих превезена су на обдукцију, док су 52-годишња возачица и малољетна држављанка Швајцарске из другог аутомобила превезене у Општу болницу у Задру. Дјевојчица је оперисана, а она и њена мајка задржане су на даљем лијечењу и посматрању.
На истој раскрсници догодила се тешка несрећа и 17. августа 2020. године, када су погинуле двије сестре из Грачаца које је отац возио са купања. Њихов аутомобил тада се сударио са возилом загребачких регистарских ознака.
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