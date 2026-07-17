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Говор у ударном термину: Трамп оптужио Кину да се мијешала у изборе, реаговао Пекинг

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 07:16

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Говор у ударном термину: Трамп оптужио Кину да се мијешала у изборе, реаговао Пекинг
Фото: Tanjug / AP / Saul Loeb

Амерички предсједник Доналд Трамп одржао је говор у ударном термину у којем је оптужио Кину за мијешање у изборе 2020. године и навео „шокантне рањивости“ у америчким изборним системима.

Трамп, који је у четвртак говорио из Бијеле куће, више пута је износио своје тврдње о изборној превари и страном мијешању у изборе 2020. године, које је изгубио од Џоа Бајдена.

У получасовном говору, одржаном три мјесеца прије међуизбора, рекао је да је декласификовао стотине обавјештајних досијеа који подржавају његове тврдње да је Пекинг покушао да утиче на изборе у Бајденову корист.

Америчка обавјештајна заједница је претходно закључила да се Кина није мијешала у изборе 2020. године.

Трамп је говорио пред неколико чланова свог највишег тима док је држао свој говор, али новинари нису могли постављати питања предсједнику.

У својим изјавама, оптужио је Кину за „незаконито прибављање“ 220 милиона досијеа бирача, укључујући личне податке.

Трамп је рекао да је Кина „купила, украла или хаковала податке бирача у 18 држава“ и оптужио „оне који су одговорни за узбуну“ да нису открили откриће владиним званичницима или Конгресу.

Као одговор на његов говор, кинеска амбасада у Вашингтону изјавила је за Ројтерс да се Пекинг „никада није и никада неће мијешати у предсједничке изборе“.

Демократе су, у међувремену, оптужиле Трампа да покушава да посије сумње у безбједност предстојећих новембарских међуизбора, на којима ће се одлучити о контроли Конгреса до краја његовог предсједништва.

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Тагови :

Доналд Трамп

Кина

Америка

Амерички избори

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