Говор у ударном термину: Трамп оптужио Кину да се мијешала у изборе, реаговао Пекинг

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп одржао је говор у ударном термину у којем је оптужио Кину за мијешање у изборе 2020. године и навео „шокантне рањивости“ у америчким изборним системима.
Трамп, који је у четвртак говорио из Бијеле куће, више пута је износио своје тврдње о изборној превари и страном мијешању у изборе 2020. године, које је изгубио од Џоа Бајдена.
У получасовном говору, одржаном три мјесеца прије међуизбора, рекао је да је декласификовао стотине обавјештајних досијеа који подржавају његове тврдње да је Пекинг покушао да утиче на изборе у Бајденову корист.
Америчка обавјештајна заједница је претходно закључила да се Кина није мијешала у изборе 2020. године.
Трамп је говорио пред неколико чланова свог највишег тима док је држао свој говор, али новинари нису могли постављати питања предсједнику.
У својим изјавама, оптужио је Кину за „незаконито прибављање“ 220 милиона досијеа бирача, укључујући личне податке.
Трамп је рекао да је Кина „купила, украла или хаковала податке бирача у 18 држава“ и оптужио „оне који су одговорни за узбуну“ да нису открили откриће владиним званичницима или Конгресу.
Као одговор на његов говор, кинеска амбасада у Вашингтону изјавила је за Ројтерс да се Пекинг „никада није и никада неће мијешати у предсједничке изборе“.
Демократе су, у међувремену, оптужиле Трампа да покушава да посије сумње у безбједност предстојећих новембарских међуизбора, на којима ће се одлучити о контроли Конгреса до краја његовог предсједништва.
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