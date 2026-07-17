Број погинулих у Венецуели порастао на 4.930

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број погинулих у разорним земљотресима у Венецуели порастао је на 4.930, саопштио је предсједник венецуеланске Народне скупштине Хорхе Родригез.
Позивајући се на званичне податке, Родригез је на "Телеграму" написао да је повријеђено 16.740 људи, док је без крова над главом остало 17.907 људи, пошто је 190 зграда потпуно уништено, а већа штета је нанесена на 856 објеката.
Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали догодили су се у Венецуели 24. јуна, у размаку од око 40 секунди.
Више од 1.308 накнадних потреса у Венецуели регистровано је од 24. јуна, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Тренутно на програму