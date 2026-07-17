Ковачевић: Онај чији су саборци учествовали у нападу на САД, данас некога оптужује за тероризам

Аутор:АТВ редакција
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Онај чији су саборци из тзв. армије БиХ учествовали и у планирању и у извођењу најстравичнијег терористичког напада на САД 11. септембра 2001. године, данас некога оптужује за тероризам, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић је оцијенио да се то зове бесрамно лицемјерје.
"Срећом, знају то добро и у САД. Побринуо се /Милорад/ Додик за то", нагласио је Ковачевић у објави на "Иксу", коментаршући иступ Елмедина Конаковић у Вашингтону, који је "позвао на јачи одговор на политички мотивисани тероризам, помињући и Додика".
Онај чији су саборци из тзв. армије БиХ учествовали и у планирању и у извођењу најстравичнијег терористичког напада на САД 11. септембра 2001. године, данас некога оптужује за тероризам.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) July 17, 2026
То се зове бесрамно лицемјерје.
Срећом, знају то добро и у САД. Побринуо се Додик за то. pic.twitter.com/VITqONp8LQ
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