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Ковачевић: Онај чији су саборци учествовали у нападу на САД, данас некога оптужује за тероризам

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 08:45

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Онај чији су саборци из тзв. армије БиХ учествовали и у планирању и у извођењу најстравичнијег терористичког напада на САД 11. септембра 2001. године, данас некога оптужује за тероризам, истакао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

Ковачевић је оцијенио да се то зове бесрамно лицемјерје.

"Срећом, знају то добро и у САД. Побринуо се /Милорад/ Додик за то", нагласио је Ковачевић у објави на "Иксу", коментаршући иступ Елмедина Конаковић у Вашингтону, који је "позвао на јачи одговор на политички мотивисани тероризам, помињући и Додика".

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Тагови :

Радован Ковачевић

Елмедин Конаковић

тероризам

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