У ФБиХ не подржавају Резолуцију хрватског Сабора

Аутор:Бранка Дакић
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Хрватска покушава да уређује уставна питања и мијења Изборни закон БиХ и то је недопустиво, права Хрвата у БиХ нису угрожена, имају их и више него што им је Уставом прописано – овако у ФБиХ коментаришу Резолуцију о оснаживању политичког положаја Хрвата у БиХ, коју је усвојио Хрватски сабор.
"Мислим да би прикладније било да Република Хрватска уреди односе са народима који су код њих мањински и да да посебну изборну јединицу, за српски народ, за подручја гдје су Срби некада били већина, за позицију која би дефинисала уставну улогу бошњачког народа, а не да они буду у неким квотама са другим народима. Мислим да би то једној земљи која је чланица ЕУ било практичније. А БиХ ће уређивати у својој земљи то на начин да Хрвати који су конститутивни народ имају савим довољна права", рекао је Един Рамић, посланик СДА у Представничком дому ПС БиХ.
Резолуција је било и раније, али ефекта никаквог. И ово је само инстант популизам и национални занос, став је Адмира Чавалића.
"Било би далеко боље за сусједну Хрватску да се бави питањем европских интеграција БиХ и унапређењу економских и било којих других односа, а не да се креирају документи овог типа. То само води инстант свађама и конфликтима", каже Адмир Чавалић, посланик у Представничком дому ПС ФБиХ.
"Знамо да ова Резолуција нема правну снагу, знамо шта је интенција ове Резолуције - приказати грађане хрватске националности у БиХ да су у неравноправном положају, што није тако, није истина", изјавио је Џемал Смајић, делегат у Клубу бошњачког народа у Дому народа ПС БиХ.
Хрватима је посебно споран избор члана Предсједништва БиХ, јер их представља Жељко Комшић за којег су, углавном, гласали Бошњаци. Међутим, Елмедин Конаковић сматра да Хрвати у БиХ имају више права него што им припада. Драган Човић овакве коментаре приписује прикупљању политичких поена.
"Питање свим тим људима: Је л стварно неко вјерује да је узурпација хрватском народу право да има свог члана Предсједништва мјера коју треба дати Хрватима као једнакоправном конститутивном народу", каже Драган Човић, предсједник ХДЗ-а.
Резолуција Хрватског сабора тема је којом се баве и у Удружењу Мајке Сребренице. За њих је ово покушај подривања суверенитета и уставног поретка БиХ. Писмо забринутости и апела за помоћ упутиле су на добро познату адресу – ОХР. Само што тамо тренутно нема високог представника, па можда остане непрочитано.
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