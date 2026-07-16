Аутор:АТВ редакција
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Бивши федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Јерко Иванковић Лијановић затражио је промјену презимена у "Бољитак".
Он је од Одсјека управних послова Широки Бријег затражио промјену презимена и то из разлога "приватне нарави".
"Јер се тако осјећам и дјелујем", навео је у захтјеву.
Одсјек управних послова сада провјерава води ли се против њега кривични поступак, је ли ријеч о особи која је осуђена за кривично дјело, а казна јој није извршена, те је ли за њом расписана међународна потрага.
Таквим особама, наиме, не може се допустити промјена имена или презимена, пише Кликс.
Јерко Иванковић Лијановић у септембру 2020. године отишао је на издржавање седмогодишње затворске казне због злоупотребе положаја и овлашћења.
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Пресуда се односила на незаконитости приликом додјеле подстицаја пољопривредницима на подручју Тузле и Федерације БиХ у раздобљу од 2011. до краја 2014. године.
Заједно с братом Младеном основао је странку Радом за бољитак, која је у два наврата била дио Владе Федерације БиХ.
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