Logo

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 16:28

Коментари:

1
Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"
Фото: Youtube / Narodna stranka za boljitak

Бивши федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства Јерко Иванковић Лијановић затражио је промјену презимена у "Бољитак".

Он је од Одсјека управних послова Широки Бријег затражио промјену презимена и то из разлога "приватне нарави".

"Јер се тако осјећам и д‌јелујем", навео је у захтјеву.

Одсјек управних послова сада провјерава води ли се против њега кривични поступак, је ли ријеч о особи која је осуђена за кривично д‌јело, а казна јој није извршена, те је ли за њом расписана међународна потрага.

Таквим особама, наиме, не може се допустити промјена имена или презимена, пише Кликс.

Јерко Иванковић Лијановић у септембру 2020. године отишао је на издржавање седмогодишње затворске казне због злоупотребе положаја и овлашћења.

H&M

Стил

Лоше вијести за љубитеље H&M-а: Затвара се 170 продавница

Пресуда се односила на незаконитости приликом дод‌јеле подстицаја пољопривредницима на подручју Тузле и Федерације БиХ у раздобљу од 2011. до краја 2014. године.

Заједно с братом Младеном основао је странку Радом за бољитак, која је у два наврата била дио Владе Федерације БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Јерко Иванковић Лијановић

презиме

Бивши министар

Коментари (1)

Више из рубрике

Предсједништво БиХ

БиХ

Бећировић не одустаје: Преко шефа кабинета "мртву одлуку" хоће да врати у живот

2 ч

1
Службеници Управе за индиректно опорезивање /УИО/ Регионалног центра Тузла су у оперативној акцији кодног назива "Пакет" привремено одузели робу укупне вриједности 1.390.450 КМ, саопштено је из УИО БиХ.

БиХ

У акцији "Пакет" одузета роба вриједна 1,39 милиона КМ

6 ч

0
Предсједник ХЗД-а Драган Човић

БиХ

Човић: ОХР мора нестати!

7 ч

3
Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: ФБиХ је циљ опструкција Републике Српске, а не реализација пројеката

8 ч

6

  • Најновије

16

43

Суд БиХ одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података

16

38

Стевандић: Бећировић би у свакој другој држави био ухапшен и смијењен

16

28

Бивши министар мијења презиме: "Јер се тако осјећам и д‌јелујем"

16

25

Огњен Врањеш открио којег би саиграча изабрао да му чува леђа

16

17

Дигли цијене хљеба па добили 54.000 марака казни

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима