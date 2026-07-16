Додик: Хришћанске вриједности у БиХ бране се од хистеричних покушаја мајоризације

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска није неки успутни посматрач, већ потписница Општег оквирног споразума за мир, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Права и обавезе Хрватске су јасни и идентични правима Србије и заједничког нивоа БиХ. То су чињенице које Сарајево упорно покушава да избрише. Као потписница Анекса 10, Хрватска је директно надлежна за питање високог представника, баш као и Република Српска и Србија", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Сходно томе, истиче да Хрватска има пуно право да подржи свој народ у БиХ и отвори сва кључна политичка питања.
"То није мијешање, већ дејтонска обавеза", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Наводи да је сасвим природно да Хрватска стане уз свој хришћански католички хрватски народ, као што Србија стоји уз свој хришћански православни српски народ.
Република Српска
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"Јер хришћанске вриједности у БиХ бране се од хистеричних покушаја мајоризације које спроводе муслимани Бошњаци. Покушаји политичке елите из Сарајева да ово представе као удар на суверенитет су смијешни. То је рефлекс ароганције оних који представљају тек трећину политичког ауторитета, а хтјели би да буду стопостотни власници БиХ. БиХ никада није била њихова, нити ће бити", наводи Додик.
Хрватска није неки успутни посматрач, већ потписница Општег оквирног споразума за мир. Права и обавезе Хрватске су јасни и идентични правима Србије и заједничког нивоа БиХ. То су чињенице које Сарајево упорно покушава да избрише.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 16, 2026
Као потписница Анекса 10, Хрватска је директно…
Напомиње да аутентично представљање Хрвата није жеља, него закон и темељ Дејтона.
"Заштита права хришћана од муслиманског унитаризма једини је начин да БиХ уопште опстане. Сваки покушај да се Србима и Хрватима ускрати право на свој глас, пут је ка крају овакве БиХ на коју не пристајемо", истиче Додик.
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