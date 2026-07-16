Минић: Јачање здравственог система и порука да се жели знање и стручност

Аутор:АТВ редакција
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На данашњој сједници Влада Републике Српске уврстила је у приоритетне пројекте суфинансирање изградње новог Симулационог и административног центра Медицинског факултета у Фочи, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.
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"Стварањем савремених услова за образовање будућих љекара јачамо наш здравствени систем и шаљемо јасну поруку да желимо да знање, стручност и млади људи своју будућност граде у Републици Српској", додао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
На данашњој сједници Влада Републике Српске уврстила је у приоритетне пројекте суфинансирање изградње новог Симулационог и административног центра Медицинског факултета у Фочи.— Саво Минић (@minic_savo) July 16, 2026
Стварањем савремених услова за образовање будућих љекара јачамо наш здравствени систем и шаљемо јасну… pic.twitter.com/Ywtcs39E2K
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