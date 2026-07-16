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Минић: Јачање здравственог система и порука да се жели знање и стручност

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 15:18

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Минић: Јачање здравственог система и порука да се жели знање и стручност
Фото: АТВ

На данашњој сједници Влада Републике Српске уврстила је у приоритетне пројекте суфинансирање изградње новог Симулационог и административног центра Медицинског факултета у Фочи, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.

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"Стварањем савремених услова за образовање будућих љекара јачамо наш здравствени систем и шаљемо јасну поруку да желимо да знање, стручност и млади људи своју будућност граде у Републици Српској", додао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Здравствени систем

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