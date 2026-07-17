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Општина у Српској исплаћује једнократну помоћ родитељима првачића

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 09:42

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Новац
Фото: ATV

Општина Костајница и ове године родитељима будућих првачића исплатиће једнократну новчану помоћ у износу од 300 КМ по дјетету.

Портпарол општине Александар Пашић рекао је Срни да је у општинском буџету за ову намјену обезбијеђено 10.000 КМ, а исплата средстава планирана је током августа.

"Ову мјеру увели смо прошле године с циљем да родитељима олакшамо трошкове припреме дјеце за полазак у школу и пружимо додатну подршку најмлађим ученицима", рекао је Пашић.

Он је истакао да ће општина Костајница ове године, заједно са Владом Републике Српске, обезбиједити бесплатне уџбенике за све ученике Основне школе "Петар Мећава".

"Од 2022. године из општинског буџета издвајано је око 35.000 КМ годишње за набавку уџбеника за ученике који нису остваривали право на бесплатне књиге кроз подршку ресорног министарства. На тај начин подржаван је принцип бесплатног основног образовања, а родитељима су значајно смањени трошкови опремања дјеце за школу", навео је Пашић.

Он је нагласио да су ове активности дио пронаталитетне политике општине, те да ће локална управа и у наредном периоду наставити да проводи мјере усмјерене на унапређење квалитета живота породица и стварање бољих услова за подстицање наталитета.

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Kostajnica

Костајница

првачићи

jednokratna pomoć

новац

Влада Републике Српске

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