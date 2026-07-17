„Наш крај, наш бренд“: Млади уче како домаће производе претворити у туристичку понуду

Аутор:АТВ редакција
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У склопу пројекта „Млади на селу“ Туристичка организација Соколац и пољопривредни кластер на препоруку ресорних министарстава Српске, укључили су локалне пољопривреднике, не старије од 35 година и организовали радионицу „Наш крај, наш бренд“.
Радионица је намијењена туристичким радницима у руралним срединама, угоститељима са домаћом агро понудом, даваоцима смјештаја и другим, која је туризам сродна дјелатност.
„Подијелићемо неке практичне савјете. На који начин, отприлике доћи до неке идеје до првих гостију, како продати производе од поља до стола и проћи ћемо кроз сва она важна питања која интересују људе, који у перспективи желе да повежу производњу домаћих производа са туризмом. На који начин то могу да ураде, који су позитивни примјери код нас, али и у иностранству. Открићемо и то шта нам овдје недостаје, радићемо кроз практичне савјете како би дошли до сазнања како унаприједити своје пословање“, рекао је Марко Радић, руководилац сектора за промоцију туристичке организације Републике Српске.
Познато је да министарство развија понуду агро туризма и гастро туризма, тако да је овај пројекат био одличан начин да се види који су то млади људи спремни да се баве развојем агро туризма, производе и понуде на крају своје производе, нагласила је Бојана Арбиња Марковић, в.д. директор ТО Соколац.
Од пандемије вируса корона, туристи широм свијета , мијењају навике . Траже промјене у досадашњим моделима туризма .Оно што свјетски туристички трендови траже ,ми већ имамо у домаћој понуди .Једна од њих је романијско гласиначка висораван, која је погодна за спортски и ловни туризам.
„Соколац је позициониран на 850 метара надморске висине, што је идеална надморска висина за живот, а што омогућава савршене услове за висинске припреме спортиста. Соколац има и одличну спортску инфраструктуру, пружа услове не само спортистима из Српске већ из региона“, рекао је Милан Јоловић, власник хотела “Златни бор”.
Млади су, како каже Никола Видаковић,сувласник ресторана “Романија”, људи су данас превише у свијету модернизма те су се почели враћати коријенима, а они с друге стране стављају фокус на домаће производе и да на тај начин покажу шта то све Романија нуди.
Миграције између градова и села су све чешће. Свакодневно слушамо о младим и успешним пољопривредницима, предностима живота на селу, далеко од градске буке и стресне свакодневице. Све је више младих људи који су своју срећу пронашли на селу, а једна од њих је Јелена Чајевић.
Мајка петоро дјеце, из села Примчић у Сокоцу са мужем је направила породичну кућу и данас производе кајмак, сир, млијеко на фарми крава, али се како каже ради и у башти те и то имају у понуди.
Јелена каже да с мужем ради, али чува и традицију и уживају у раду и са својом породицом те поручује да рад на селу није више онако тежак и захтјеван као што је некада био и да се уз модернизацију све лакше обавља.
Пољопривреда данас не изгледа онако како су нам старији представљали. Уз развој агро туризма ,може да буде модеран и лијеп бизнис, ако му приступите на прави начин.Један од начина су радионице које организује министарство пољопривреде И министарство туризма из помоћ локалних Туристичких организација Српске.
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