Ново међународно партнерство: Лакташи и кинески град Јантаи озваничили сарадњу

Аутор:АТВ редакција
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Град Лакташи и Град Јантаи из Народне Републике Кине данас су озваничили пријатељске односе потписивањем Споразума о сарадњи, чиме је отворено ново поглавље у међународној сарадњи и развоју града Лакташи.
Свечана церемонија потписивања Споразума одржана је путем видео линка 16. јула 2026. године. Братски односи два града успостављени су на иницијативу и посредством Амбасаде БиХ у Кини.
Споразум су потписали градоначелник Лакташа Мирослав Бојић и градоначелник Јантаија Ђанг Мингканг, уз онлајн присуство Њ.Е. Синише Берјана, амбасадора БиХ у Кини, као и бројних локалних званичника оба града.
Сарадња Лакташа и Јантаија започела је у мају прошле године потписивањем Писма намјере између два градоначелника током Сајма сарадње Кине и земаља Централне и Источне Европе у кинеском граду Нингбу. Данашњим свечаним чином та сарадња је и званично формализована.
Споразум представља основу за будућу сарадњу у више области од заједничког интереса, са посебним акцентом на индустрију и нове технологије, туризам, образовање, као и размјену младих. Циљ је успостављање директних контаката између институција, привреде, образовних установа и других организација, како би се створиле нове могућности за инвестиције, размјену знања и искустава, те реализацију заједничких пројеката.
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Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић истакао је да потписивање овог споразума има много шири значај од формалног успостављања партнерства, преноси портал Град Лакташи.
"Вјерујем да је задатак сваке генерације да свом граду отвори нова врата и створи нове прилике за будућност. Увјерен сам да су једна таква врата данас отворена према Народној Републици Кини и Граду Јантаи. Пред нама је прилика да кроз сарадњу створимо конкретне користи за наше грађане, привреднике и младе људе", поручио је Бојић.
Град Јантаи, са око 7,1 милион становника, један је од највећих градова провинције Шандонг и простире се на површини од око 14.000 km². Представља важан индустријски, лучки, трговински и туристички центар источне Кине. Јантаи је препознат као један од носилаца висококвалитетног економског развоја Кине. Његова привреда почива на снажном производном сектору, петрохемијској и аутомобилској индустрији, високим технологијама, поморству и савременој пољопривреди. Град је уједно и колијевка кинеске винске индустрије, познат по производњи врхунских вина и воћа, посебно јабука, по којима је препознатљив широм Кине.
Потписивањем споразума Лакташи настављају да шире своју мрежу међународних партнерстава, са циљем привлачења нових инвестиција, јачања економске сарадње и стварања услова за одржив локални развој. Очекује се да ће већ у наредном периоду бити дефинисане конкретне активности и пројекти који ће допринијети реализацији договорених циљева и додатно учврстити пријатељске односе између два града.
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