Вулић: Конаковић није схватио да је у Вашингтон позван да се одрекне Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић оцијенила је да су изјаве министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића на конференцији у Вашингтону за дневну, сарајевску употребу.
- Дино није сконтао да је на конференцију у Вашингтон позван не као гост, него као опомена, да каже - "одричем се Ирана и Исламске револуционарне гарде, која је мешетарила током и послије трагичног сукоба"- истакла је Вулићева за Срну.
То је, каже она, политички тероризам.
Она је подсјетила да је Конаковић подржавао демократе Џоа Бајдена и Мајкла Марфија, надао се Камали Харис и потицају љевичарског екстремизма.
- Бити државник и визионар могу само посебни, а један, једини, посебни и непобједив је лидер СНСД Милорад Додик - поручила је она.
Конаковић је на министарском састанку, који се одржава у Вашингтону, посвећеном забрињавајућем поновном порасту политичког тероризма, позвао на "јачи одговор на политички мотивисани тероризам, помињући и Додика".
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