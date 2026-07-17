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Вулић: Конаковић није схватио да је у Вашингтон позван да се одрекне Ирана

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 09:53

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Вулић: Конаковић није схватио да је у Вашингтон позван да се одрекне Ирана
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић оцијенила је да су изјаве министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића на конференцији у Вашингтону за дневну, сарајевску употребу.

- Дино није сконтао да је на конференцију у Вашингтон позван не као гост, него као опомена, да каже - "одричем се Ирана и Исламске револуционарне гарде, која је мешетарила током и послије трагичног сукоба"- истакла је Вулићева за Срну.

То је, каже она, политички тероризам.

Она је подсјетила да је Конаковић подржавао демократе Џоа Бајдена и Мајкла Марфија, надао се Камали Харис и потицају љевичарског екстремизма.

- Бити државник и визионар могу само посебни, а један, једини, посебни и непобједив је лидер СНСД Милорад Додик - поручила је она.

Конаковић је на министарском састанку, који се одржава у Вашингтону, посвећеном забрињавајућем поновном порасту политичког тероризма, позвао на "јачи одговор на политички мотивисани тероризам, помињући и Додика".

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Подијели:

Тагови :

Сања Вулић

Елмедин Конаковић

Иран

Терористички напад

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