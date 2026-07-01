Стевандић: Конаковић - "политички геније и аналитичар"

Аутор:АТВ редакција
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За Елмедина Конаковића смањење америчког ангажмана у БиХ то што су Американци отјерали Кристијана Шмита и поставили свога дипломату да управља са ОХР-ом, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Стевандић је истакао да долазак америчког дипломате на чело ОХР-а, умјесто Кристијана Шмита, не представља никакво смањење утицаја Вашингтона, већ управо супротно - директно преузимање контроле.
„Какав политички геније и аналитичар. То што су Американци отјерали Шмита и поставили свога дипломату да управља са ОХР-ом он тумачи смањењем америчког ангажмана“, написао је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.
Какав политички геније и аналитичар.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) July 1, 2026
То што су Американци отјерали Шмита и поставили свога дипломату да управља са ОХР-ом он тумачи смањењем америчког ангажмана.
Можда мисли да тај ангажман представља само испуњавање бошњачких жеља као одговор на стално тужакање и клеветање Срба? pic.twitter.com/4GN7TB6eni
Он се осврнуо и на перцепцију политичког Сарајева када је у питању улога међународне заједнице у Босни и Херцеговини.
„Можда мисли да тај ангажман представља само испуњавање бошњачких жеља као одговор на стално тужакање и клеветање Срба?“, упитао је Стевандић.
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