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Стевандић: Конаковић - "политички геније и аналитичар"

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:56

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Ненад Стевандић
Фото: ATV

За Елмедина Конаковића смањење америчког ангажмана у БиХ то што су Американци отјерали Кристијана Шмита и поставили свога дипломату да управља са ОХР-ом, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Стевандић је истакао да долазак америчког дипломате на чело ОХР-а, умјесто Кристијана Шмита, не представља никакво смањење утицаја Вашингтона, већ управо супротно - директно преузимање контроле.

„Какав политички геније и аналитичар. То што су Американци отјерали Шмита и поставили свога дипломату да управља са ОХР-ом он тумачи смањењем америчког ангажмана“, написао је Стевандић на друштвеној мрежи Икс.

Он се осврнуо и на перцепцију политичког Сарајева када је у питању улога међународне заједнице у Босни и Херцеговини.

„Можда мисли да тај ангажман представља само испуњавање бошњачких жеља као одговор на стално тужакање и клеветање Срба?“, упитао је Стевандић.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Елмедин Конаковић

ОХР

Кристијан Шмит

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