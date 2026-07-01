Цвијановић: Састанак са Каласовом прилика да је упознам са ставовима и позицијом Српске

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбједност Кајом Kалас у Предсједништву БиХ.
"Састанак са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбједност Кајом Kалас у Предсједништву БиХ била је прилика да је упознам са ставовима и позицијом Републике Српске у погледу актуелним политичких тема у БиХ", истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Састанак са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбједност Kајом Kалас у Предсједништву БиХ била је прилика да је упознам са ставовима и позицијом Републике Српске у погледу актуелним политичких тема у БиХ. pic.twitter.com/iiyzIu6ZYC— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) July 1, 2026
Подсјећамо, Каја Калас састала се данас са члановима Предсједништва БиХ у Сарајеву.
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