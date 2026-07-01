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Цвијановић: Састанак са Каласовом прилика да је упознам са ставовима и позицијом Српске

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:44

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Српски члан Предсједништва БиХ се састала са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбједност Кајом Калас у Предсједништву БиХ
Фото: Cvijanovic_Z/X

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбједност Кајом Kалас у Предсједништву БиХ.

"Састанак са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбједност Кајом Kалас у Предсједништву БиХ била је прилика да је упознам са ставовима и позицијом Републике Српске у погледу актуелним политичких тема у БиХ", истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Подсјећамо, Каја Калас састала се данас са члановима Предсједништва БиХ у Сарајеву.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Каја Калас

Састанак

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