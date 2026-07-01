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Мазалица поручио Црнатку: У Скупштини се обрачунај са манипулацијама

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 15:23

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Срђан Мазалица
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да је неко нешто крио у вези са Комисијом за заштиту националних споменика, како то тврди посланик Игор Црндак, то не би стигло у Народну скупштину.

Мазалица је рекао за Срну да Црнадак има прилику у Народној скупштини да се обрачуна са свеукупним манипулацијама у вези са овом комисијом.

"Тиме фино стави тачку на злоупотребе. А, и на чињеницу да је Младен Иванић тако важну одлуку орочио на само годину дана", нагласио је Мазалица.

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Осим тога, додао је, ако сруши странце, а то јесте домен спољне политике, срушио је и ову и претходну спорну и нелегалну јануарску одлуку, и срушиће је поново сваки пут кад се дрзну да прегласавају српског члана Предсједништва, ко год то био.

"Ваљда би то требало да буде јасно", истакао је Мазалица.

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Подијели:

Тагови :

Срђан Мазалица

Народна скупштина Републике Српске

Игор Црнадак

Младен Иванић

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