Мазалица поручио Црнатку: У Скупштини се обрачунај са манипулацијама

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да је неко нешто крио у вези са Комисијом за заштиту националних споменика, како то тврди посланик Игор Црндак, то не би стигло у Народну скупштину.
Мазалица је рекао за Срну да Црнадак има прилику у Народној скупштини да се обрачуна са свеукупним манипулацијама у вези са овом комисијом.
"Тиме фино стави тачку на злоупотребе. А, и на чињеницу да је Младен Иванић тако важну одлуку орочио на само годину дана", нагласио је Мазалица.
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Осим тога, додао је, ако сруши странце, а то јесте домен спољне политике, срушио је и ову и претходну спорну и нелегалну јануарску одлуку, и срушиће је поново сваки пут кад се дрзну да прегласавају српског члана Предсједништва, ко год то био.
"Ваљда би то требало да буде јасно", истакао је Мазалица.
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