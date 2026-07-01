"Именовање Кришока техничко рјешење, БиХ нису потребни тутори"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да је именовање Луиса Кришока за вршиоца дужности високог представника техничко рјешење зато што није постигнут консензус о именовању високог представника.
Минић је истакао да БиХ нису потребни високи представници, односно било какви тутори.
"Народ у Републици Српској и ФБиХ апсолутно је свјестан да морамо разговарати, једини могући начин је разговор без тутора и некога који на било какав начин може да утиче на било каква дешавања", рекао је Минић новинарима у Српцу.
Он је подсјетио да све што је радио Кристијан Шмит, као што су измјене Кривичног закона БиХ и стављање ван снаге Устава ФБиХ, не постоји нигдје у окружењу.
Земље ЕУ и САД се ни на јучерашњој сједници Управног одбора Савјета за спровођење мира /ПИК/ нису усагласиле о имену новог високог представника, а Луис Кришок формално је именован за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
15
35
15
32
15
24
15
23
15
23
Тренутно на програму