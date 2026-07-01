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"Именовање Кришока техничко рјешење, БиХ нису потребни тутори"

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 14:17

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Саво Минић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да је именовање Луиса Кришока за вршиоца дужности високог представника техничко рјешење зато што није постигнут консензус о именовању високог представника.

Минић је истакао да БиХ нису потребни високи представници, односно било какви тутори.

"Народ у Републици Српској и ФБиХ апсолутно је свјестан да морамо разговарати, једини могући начин је разговор без тутора и некога који на било какав начин може да утиче на било каква дешавања", рекао је Минић новинарима у Српцу.

Он је подсјетио да све што је радио Кристијан Шмит, као што су измјене Кривичног закона БиХ и стављање ван снаге Устава ФБиХ, не постоји нигд‌је у окружењу.

Земље ЕУ и САД се ни на јучерашњој сједници Управног одбора Савјета за спровођење мира /ПИК/ нису усагласиле о имену новог високог представника, а Луис Кришок формално је именован за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Луис Кришок

ОХР

високи представник

Предсједник Владе

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